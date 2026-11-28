Người tiêu dùng mua sắm tại một siêu thị ở thành phố New York, Mỹ ngày 10-4-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo số liệu do Cục Thống kê dân số thuộc Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 27-11, thâm hụt thương mại hàng hóa trong tháng 10 tăng 10,7%, tương đương 14,4 tỷ USD, lên 149,5 tỷ USD, vượt xa mức dự báo 133 tỷ USD của giới kinh tế.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng 21,1 tỷ USD, lên 365,3 tỷ USD, trong khi kim ngạch xuất khẩu chỉ tăng 6,7 tỷ USD, lên 215,8 tỷ USD.

Thâm hụt thương mại gia tăng làm dấy lên lo ngại nhập siêu sẽ tiếp tục trở thành lực cản đối với tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý IV-2026.

Theo báo cáo trước đó của Chính phủ Mỹ, thâm hụt thương mại đã làm giảm 3,21 điểm phần trăm tăng trưởng GDP quý III-2026, đánh dấu quý thứ tư liên tiếp thương mại không đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, lực cản từ nhập siêu được bù đắp nhờ chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ và làn sóng đầu tư trang thiết bị phục vụ AI của các doanh nghiệp.

Nhờ đó, GDP Mỹ trong quý III vẫn tăng trưởng 4,3% theo tốc độ quy đổi cả năm, cao hơn đáng kể so với mức 2,2% của quý II.