Thâm hụt ngân sách Mỹ tăng vọt lên gần 2.000 tỷ USD

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), thâm hụt ngân sách liên bang đạt 1.993 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc ngày 30/9, mức cao nhất kể từ năm 2021. Tổng chi tiêu của chính phủ đạt 7.400 tỷ USD, tăng 6%, trong khi nguồn thu tăng 3%, lên 5.400 tỷ USD. Các chuyên gia dự báo thâm hụt sẽ vượt 6% GDP, cao hơn mức 5,8% của năm tài chính trước.

Mức thâm hụt cao kéo dài bất chấp kinh tế Mỹ duy trì đà tăng trưởng hơn sáu năm qua. Theo các chuyên gia, tình trạng này thường chỉ xuất hiện trong những giai đoạn suy thoái hoặc khủng hoảng lớn, làm dấy lên lo ngại về tính bền vững của ngân sách liên bang.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington. Ảnh: Finn Gomez/Getty Images.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump và Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát đã triển khai một số biện pháp cắt giảm chi tiêu, như tinh giản nhân sự liên bang, thu hẹp ưu đãi thuế cho năng lượng sạch và giảm quy mô một số chương trình trợ cấp. Tuy nhiên, chi tiêu tăng cho thực thi chính sách nhập cư, cùng việc gia hạn và mở rộng các chương trình giảm thuế, đã làm suy yếu nỗ lực thu hẹp thâm hụt.

Nguồn thu thuế quan cũng thấp hơn kỳ vọng sau khi Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết ông Trump vượt quá thẩm quyền pháp lý trong việc áp thuế, buộc chính phủ hoàn trả một số khoản thu. Trong khi đó, thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 70 tỷ USD, tương đương 16%, trong năm tài chính 2026, một phần do các chính sách ưu đãi thuế mới.

Thâm hụt ngân sách kéo dài khiến nợ công Mỹ vượt 100% GDP và có thể tiếp tục tăng trong những năm tới do chi phí trợ cấp an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ngày càng lớn. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cũng khiến chính phủ phải đối mặt với chi phí vay nợ cao hơn khi các khoản nợ cũ đến hạn.

Chính quyền Mỹ cho biết sẽ xây dựng kế hoạch củng cố tài khóa, hướng tới đưa thâm hụt xuống khoảng 3% GDP. Tuy nhiên, mục tiêu này đối mặt với nhiều trở ngại khi ông Trump đề xuất khoản chi 5.000 USD cho mỗi người trưởng thành, với tổng chi phí hơn 1.000 tỷ USD, đồng thời muốn tăng mạnh ngân sách quốc phòng.

Trong khi đó, Đảng Dân chủ muốn khôi phục một số khoản chi y tế đã bị cắt giảm, tăng cường thực thi pháp luật về thuế và nâng thuế đối với doanh nghiệp cùng các hộ gia đình thu nhập cao. Khác biệt giữa hai đảng về chính sách thuế và chi tiêu khiến việc kiểm soát thâm hụt tiếp tục là thách thức lớn, dù các nhà lập pháp đều bày tỏ lo ngại về nợ công.