Thâm hụt ngân sách Mỹ lên mức cao nhất trong 5 năm

Reuters ngày 16-10 dẫn số liệu của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, thâm hụt ngân sách của Mỹ trong năm tài chính 2026 tăng thêm 217 tỷ USD, lên 1.990 tỷ USD, trong bối cảnh chi phí trả lãi cho khoản nợ quốc gia hơn 40.000 tỷ USD đạt mức kỷ lục.

Đồng USD của Mỹ. Ảnh: Unsplash

Theo Reuters, mức thâm hụt trên tăng so với 1.780 tỷ USD của năm tài chính 2025 và là cao nhất kể từ năm 2021, thời điểm Washington tăng mạnh chi tiêu để ứng phó đại dịch Covid-19.

Đây cũng là mức thâm hụt ngân sách hằng năm lớn thứ ba trong lịch sử Mỹ. Năm tài chính 2026, kết thúc ngày 30-9, đồng thời là năm tài chính trọn vẹn đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.

Các số liệu cho thấy cả thu và chi ngân sách liên bang đều lập kỷ lục. Tổng thu đạt 5.400 tỷ USD, tăng 169 tỷ USD, tương đương 3%, so với năm trước. Trong khi đó, chi tiêu tăng 386 tỷ USD, tương đương 6%, lên 7.400 tỷ USD.

Một trong những khoản gây áp lực lớn nhất lên ngân sách Mỹ là chi phí trả lãi nợ. Khoản này tăng 12%, lên mức kỷ lục 1.360 tỷ USD, chỉ sau An sinh xã hội và chi cho Medicare, Medicaid - các chương trình hỗ trợ y tế của chính phủ Mỹ.

Nợ công của Mỹ đã vượt 40.000 tỷ USD khoảng hai tháng trước. Cùng với chi phí lãi vay tăng cao, chi tiêu cho các chương trình phúc lợi xã hội tiếp tục mở rộng, trong khi ngân sách quốc phòng tăng thêm 48 tỷ USD.

Riêng chi tiêu quốc phòng năm tài chính 2026 đạt 917 tỷ USD, tăng 6% so với năm trước. Một quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết hiện chưa thể xác định phần chi tăng thêm liên quan đến các hoạt động quân sự ở Trung Đông.

Nguồn thu từ thuế quan cũng giảm sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn các mức thuế được áp dụng trong năm đầu nhiệm kỳ mới của ông Trump. Chính phủ phải hoàn lại khoảng 145 tỷ USD trong năm, khiến nguồn thu ròng từ thuế quan giảm 11%, còn khoảng 173 tỷ USD.

Reuters cho biết việc hoàn thuế này góp phần làm thâm hụt ngân sách tăng thêm, bên cạnh chi phí lãi vay và các khoản chi tiêu liên bang khác.

Riêng trong tháng 9, tháng cuối cùng của năm tài chính, ngân sách Mỹ thâm hụt 27 tỷ USD. Cùng kỳ năm trước, chính phủ ghi nhận thặng dư 198 tỷ USD.

Bộ Tài chính Mỹ ước tính thâm hụt ngân sách năm tài chính 2026 tương đương khoảng 6,2% GDP. Các số liệu mới tiếp tục cho thấy áp lực lớn đối với ngân sách liên bang trong bối cảnh nợ công và chi phí trả lãi đều ở mức cao.

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