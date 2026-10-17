Thâm hụt ngân sách Mỹ lên gần 2.000 tỷ USD

Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 16-10 cho thấy mức thâm hụt 1.992 tỷ USD của tài khóa 2026 cao hơn khoảng 12% so với mức 1.775 tỷ USD của tài khóa trước đó. Đây là mức thâm hụt ngân sách hằng năm cao thứ 3 trong lịch sử Mỹ, chỉ đứng sau các năm 2020 và 2021, thời điểm chính phủ liên bang chi hàng nghìn tỷ USD để kích thích tài chính giữa đại dịch Covid-19. Theo một quan chức Bộ Tài chính, tài khóa 2026 ghi nhận các khoản thu và chi ngân sách đều đạt mức cao kỷ lục.

Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ. Ảnh: Reuters

Với báo cáo được công bố ngày 16-10, Mỹ chính thức ghi nhận tài khóa thâm hụt ngân sách thứ 25 liên tiếp. Lần gần nhất chính phủ Mỹ ghi nhận thặng dư ngân sách, tức doanh thu lớn hơn các khoản nợ phải trả là vào năm 2001.

Báo cáo ngày 16-10 cung cấp thêm bằng chứng cho thấy khối nợ ngày càng tăng nhanh của Mỹ đang gây sức ép lên tình hình tài chính tổng thể của quốc gia. Gánh nặng nợ ngày càng lớn đã góp phần làm gia tăng lo ngại trong giới giao dịch trái phiếu, những người đã đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm lên mức cao nhất trong 24 năm vào tuần trước.

Theo thống kê, an sinh xã hội là khoản chi lớn nhất của chính phủ Mỹ, đạt gần 1.700 tỷ USD trong cả tài khóa 2026, tăng nhẹ so với mức khoảng 1.600 tỷ USD được chi trong tài khóa 2025. Chương trình bảo hiểm y tế liên bang dành cho người cao tuổi Medicare đứng thứ hai về mức chi, tiêu tốn gần 1.100 tỷ USD.