Thâm hụt ngân sách Mỹ gần 2.000 tỷ USD trong tài khóa 2026

Mức thâm hụt trên cao hơn đáng kể so với con số 1.775 tỷ USD của tài khóa 2025, chỉ đứng sau hai tài khóa 2020 và 2021, thời điểm Chính phủ Mỹ triển khai các gói hỗ trợ kinh tế quy mô lớn nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19. Theo một quan chức Bộ Tài chính Mỹ, cả thu và chi ngân sách trong tài khóa 2026 đều đạt mức cao kỷ lục.

Ảnh minh hoạ.

Đáng chú ý, đây là năm thứ 25 liên tiếp ngân sách Mỹ ghi nhận thâm hụt. Lần gần nhất chính phủ nước này đạt thặng dư ngân sách, tức thu lớn hơn chi, là năm 2001.

An sinh xã hội tiếp tục là khoản chi lớn nhất của ngân sách liên bang, với gần 1.700 tỷ USD trong tài khóa 2026, tăng so với mức khoảng 1.600 tỷ USD của năm trước. Đứng thứ hai là Medicare, chương trình bảo hiểm y tế liên bang dành cho người cao tuổi, với mức chi gần 1.100 tỷ USD, so với chưa đến 1.000 tỷ USD trong tài khóa 2025.

Bên cạnh các khoản chi an sinh, chi phí trả lãi nợ công cũng tạo thêm sức ép đối với ngân sách Mỹ. Trong tài khóa 2026, chính phủ nước này chi hơn 1.300 tỷ USD để thanh toán lãi nợ. Sau khi trừ các khoản lãi Bộ Tài chính nhận được, chi phí lãi ròng vẫn vượt 1.000 tỷ USD, cao hơn mức 970 tỷ USD của tài khóa trước.

Nợ công Mỹ đã vượt 40.000 tỷ USD vào đầu năm nay, tăng hơn gấp đôi trong vòng một thập niên. Quy mô nợ ngày càng lớn làm gia tăng lo ngại trên thị trường trái phiếu, góp phần đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm lên mức cao nhất trong 24 năm vào tuần trước.

Ở chiều ngược lại, nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân tiếp tục đóng góp đáng kể vào ngân sách. Khoản thu này đạt hơn 2.800 tỷ USD trong tài khóa 2026, tăng khoảng 7% so với tài khóa trước, qua đó phần nào hạn chế mức thâm hụt.

Trong khi đó, thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ mang lại 381 tỷ USD, giảm khoảng 70 tỷ USD so với năm trước. Mức giảm này được cho là có liên quan đến các đợt cắt giảm thuế theo Đạo luật “One Big Beautiful Bill”, được Quốc hội Mỹ thông qua năm 2025.

Theo một quan chức Bộ Tài chính Mỹ, thu thuế hải quan trước khi trừ các khoản hoàn trả đã đạt mức cao kỷ lục trong tài khóa 2026. Tuy nhiên, nguồn thu thực tế chịu ảnh hưởng từ việc hoàn trả hàng tỷ USD cho các nhà bán lẻ theo phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ.

Riêng trong tháng 9/2026, ngân sách liên bang Mỹ thâm hụt 27 tỷ USD, trái ngược với mức thặng dư 198 tỷ USD ghi nhận trong cùng kỳ năm trước.

Diễn biến trên cho thấy bài toán cân đối ngân sách của Mỹ tiếp tục đối mặt nhiều thách thức. Trong bối cảnh các khoản chi an sinh và chi phí trả lãi nợ gia tăng, khả năng kiểm soát thâm hụt sẽ tiếp tục là vấn đề đáng chú ý đối với chính sách tài khóa và thị trường trái phiếu Mỹ.