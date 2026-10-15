Những năm gần đây, trên những tuyến đường chính dẫn vào các khu dân cư tại xã Trường Phú, hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự (ANTT) đã được triển khai, trở thành một phần quen thuộc trong đời sống người dân. Không chỉ là thiết bị hỗ trợ lực lượng chức năng quản lý địa bàn, những “mắt thần” an ninh còn là biểu hiện sinh động của tinh thần trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ sự bình yên của quê hương.

Đại úy Trần Lê Giang, Phó Trưởng Công an xã Trường Phú cho biết, mô hình “Camera giám sát ANTT” tại địa phương sau khi được triển khai đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo người dân và các cơ quan, doanh nghiệp; đồng thời phát huy hiệu quả trong công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa vi phạm và hỗ trợ bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh trên địa bàn - Ảnh: N.H

“Hiện, trên địa bàn xã Trường Phú có 32 camera giám sát ANTT. Thông qua việc theo dõi hình ảnh từ camera, lực lượng Công an đã chủ động phát hiện một số vụ việc vi phạm hoặc vấn đề liên quan đến ANTT; đồng thời, nhiều thông tin, hình ảnh được người dân cung cấp, phản ánh các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn thông qua hệ thống camera gia đình để lực lượng Công an nghiên cứu, xác minh, có biện pháp giải quyết phù hợp. Việc ứng dụng camera giám sát ANTT không thay thế vai trò của người dân mà góp phần nâng cao ý thức tự giác của cộng đồng…”, đại úy Trần Lê Giang cho hay.

Cùng với mô hình camera giám sát ANTT, xã Trường Phú tiếp tục duy trì, củng cố các mô hình tự quản về ANTT, như: “Đoàn viên, thanh niên chung tay giữ gìn ANTT” và “Thăm hỏi từng nhà, rà từng tin báo”. Đây là những mô hình được xây dựng từ yêu cầu thực tế ở cơ sở, hướng đến mục tiêu đưa công tác phòng ngừa xã hội đến gần hơn với từng gia đình, khu dân cư.

Tại thôn Xuân Lai trước đây, nay là thôn Mai Thủy, địa bàn được chọn xây dựng điểm mô hình “Thăm hỏi từng nhà, rà từng tin báo”, lực lượng Công an xã cùng ban cán sự thôn và các đoàn thể đã chú trọng công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình từ sớm. Đây là địa bàn nông thôn, vẫn tiềm ẩn những vấn đề liên quan đến đời sống, quyền lợi của người dân; nếu không được kịp thời nắm bắt, giải thích, hòa giải và xử lý phù hợp thì có thể phát sinh phức tạp về ANTT…

Việc xây dựng, triển khai mô hình "Thăm hỏi từng nhà, rà từng tin báo” nhằm tăng cường công tác phòng ngừa xã hội, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT trên địa bàn, đồng thời phát huy vai trò của người dân trong thực hiện công tác "tự phòng, tự quản, tự bảo vệ" về ANTT tại gia đình, cộng đồng khu dân cư nơi hội viên tham gia sinh sống, làm việc…

Bên cạnh đó, Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ". Đặc biệt, công tác tuyên truyền tiếp tục được đổi mới với nhiều hình thức phù hợp. Ngoài các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật truyền thống, như: Phát tin, bài về ANTT trên các phương tiện thông tin đại chúng; phổ biến các văn bản pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội thông qua các hội nghị tuyên truyền tại các trường học, các buổi họp dân, hệ thống loa truyền thanh của các thôn, xóm, Công an xã đã thường xuyên đăng tải các tin, bài tuyên truyền về tình hình ANTT, phòng, chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên trang fanpage của Công an xã để Nhân dân biết, cảnh giác và phòng tránh…

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ Công an xã trong nắm tình hình liên quan đến ANTT nổi lên tại địa bàn các thôn; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về ANTT; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật tại khu dân cư, thôn, xóm. Thời gian qua, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại xã Trường Phú đã hỗ trợ xử lý 3 tin báo liên quan đến ANTT, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; phối hợp thực hiện 32 lượt tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông…

Xã Trường Phú cũng đã hướng dẫn các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2026. Đây là cam kết chung của cả cộng đồng; đồng thời là cơ sở để từng đơn vị, khu dân cư xác định trách nhiệm cụ thể trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật…

“Thời gian tới, Công an xã Trường Phú tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò nòng cốt; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ"…”, đại úy Trần Lê Giang thông tin.