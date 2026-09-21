Thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ nạn nhân bị nhánh cây gãy rơi trúng

Đồng chí Phạm Minh Tuấn đã thăm hỏi tình hình sức khỏe chị D.T.T. (sinh năm 1969, quê Ninh Bình) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đồng thời trao hỗ trợ 30 triệu đồng cho gia đình (gồm 20 triệu đồng hỗ trợ người tử vong và 10 triệu đồng hỗ trợ người bị thương).

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn thăm hỏi nạn nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Video: NGUYỄN TÂN

Theo đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân D.T.T. nhập viện trong tình trạng chấn thương vùng đầu và chân. Sau thời gian điều trị tích cực, hiện sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn định, tiếp xúc tốt và tiếp tục được theo dõi, điều trị chuyên sâu.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Quán phối hợp cùng các đoàn thể địa phương thường xuyên theo dõi, kịp thời nắm bắt tình hình để có phương án trợ giúp gia đình nạn nhân trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thăm hỏi, động viên chị T. ﻿ Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trước đó, chiều tối 18-9, một nhánh cây lớn trước trạm xe buýt số 290 đường An Dương Vương (phường Chợ Quán) bất ngờ tét gãy, rơi xuống đường. Cành cây đè trúng xe buýt, sau đó tiếp tục va vào xe máy do anh L.V.D. (sinh năm 1967, thường trú xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) điều khiển chở chị D.T.T.

Sự cố khiến hai nạn nhân văng xuống đường, bị thương. Do chấn thương quá nặng, anh L.V.D. tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Chị D.T.T. sau khi sơ cứu ban đầu đã được chuyển điều trị chuyên khoa.

Công an phường Chợ Quán đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) và Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) Công an TPHCM tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.