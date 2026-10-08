Thăm hỏi, tặng quà nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2
Sáng 8/10, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh do Đại tá Triệu Kim Thắng, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, trao quà của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Bộ CHQS tỉnh Lai Châu tặng các thương binh, bệnh binh, nhiễm chất độc hóa học, gia đình chính sách, người có công nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026).
Tại các gia đình chính sách, người có công, Đại tá Triệu Kim Thắng, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lai Châu ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách, người có công; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công đối với sự nghiệp cách mạng, đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc.
Thừa ủy quyền của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Đại tá Triệu Kim Thắng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lai Châu đã trao 5 phần quà của Quân khu 2; 5 suất quà của Bộ CHQS tỉnh Lai Châu tặng các thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học, gia đình chính sách, người có công với sự nghiệp cách mạng. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 2 nói chung và Bộ CHQS tỉnh Lai Châu nói riêng đối với các gia đình chính sách và người có công. Hoạt động trên góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Quân đội đối với những người đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/ninh-quoc-phong/tham-hoi-tang-qua-nhan-ky-niem-80-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-vu-trang-quan-khu-2-853699