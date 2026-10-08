Thăm hỏi, tặng quà nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2

Đại tá Triệu Kim Thắng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao quà của Quân khu 2 và Bộ CHQS tỉnh Lai Châu cho gia đình ông Hoàng Văn Giáp, nhiễm chất độc hóa học, phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu.

Tại các gia đình chính sách, người có công, Đại tá Triệu Kim Thắng, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lai Châu ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách, người có công; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công đối với sự nghiệp cách mạng, đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Triệu Kim Thắng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lai Châu thăm hỏi tặng quà thương binh Phạm Văn Tập, trú tại Phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu.

Thừa ủy quyền của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Đại tá Triệu Kim Thắng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lai Châu đã trao 5 phần quà của Quân khu 2; 5 suất quà của Bộ CHQS tỉnh Lai Châu tặng các thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học, gia đình chính sách, người có công với sự nghiệp cách mạng. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 2 nói chung và Bộ CHQS tỉnh Lai Châu nói riêng đối với các gia đình chính sách và người có công. Hoạt động trên góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Quân đội đối với những người đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.