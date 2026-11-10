Thăm hỏi gia đình nạn nhân gốc Việt bị sát hại tại Berlin (CHLB Đức)

Ông Vũ Sơn Tùng (thứ ba từ bên trái) và ông Nguyễn Văn Hiền (thứ tư từ bên trái) chia buồn với đại diện gia đình. Ảnh: Vũ Hiệp/PV TTXVN tại Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 10/11, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, Tham tán, Trưởng phòng lãnh sự Vũ Sơn Tùng và Liên hiệp hội người Việt Nam tại CHLB Đức (LHH) do ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch danh dự LHH dẫn đầu đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình em Lisa Tạ, 13 tuổi, nạn nhân gốc Việt bị bắt cóc và sát hại tại Berlin, gây chấn động cộng đồng người Việt tại thủ đô Berlin nói riêng và cả nước Đức nói chung.

Tại gia đình nạn nhân ở quận Marzahn-Hellersdorf, phía Đông Berlin, ông Vũ Sơn Tùng gửi lời chia buồn sâu sắc, khẳng định Đại sứ quán sẵn sàng hỗ trợ gia đình thực hiện các thủ tục giấy tờ cần thiết, đồng thời liên hệ với cơ quan chức năng Đức để thực hiện công tác bảo hộ công dân. Theo ông Tùng, ngày 9/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin đã gửi công hàm tới Sở Cảnh sát Berlin, đề nghị đẩy nhanh tiến độ điều tra, sớm làm rõ vụ việc và thông tin cho gia đình cũng như cơ quan đại diện Việt Nam tại Đức.

Đại diện LHH, Tổng Giám đốc Trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin, ông Nguyễn Văn Hiền bày tỏ niềm tiếc thương đối với nạn nhân, đồng thời khẳng định cộng đồng người Việt và các hội đoàn sẽ tiếp tục hỗ trợ gia đình. LHH cũng đề xuất phối hợp với chính quyền quận Lichtenberg để thu xếp nơi an nghỉ cho em tại khu nghĩa trang dành cho cộng đồng người Việt ở địa phương.

Rất nhiều người đã tới đặt hoa tưởng niệm em Lisa Tạ gần nơi gia đình em sinh sống. Ảnh: Vũ Hiệp/PV TTXVN tại Đức

Đại diện gia đình em Lisa Tạ bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam và LHH, đồng thời mong muốn cơ quan đại diện Việt Nam thúc đẩy các cơ quan chức năng Đức sớm điều tra, làm rõ vụ việc và thông tin kịp thời cho gia đình.

Theo thông tin từ cảnh sát Berlin, gia đình trình báo mất liên lạc với Lisa Tạ từ khoảng 7 giờ 20 phút ngày 3/11 (giờ địa phương), chỉ ít phút sau khi em rời nhà đến trường. Cảnh sát Berlin đã tiến hành tìm kiếm và tới ngày 8/11, thi thể em được phát hiện tại một ngôi nhà bỏ trống ở bang Brandenburg, giáp Berlin.

Góc tưởng niệm em Lisa Tạ gần nơi gia đình em sinh sống tại quận Marzahn-Hellersdorf, phía Đông Berlin. Ảnh: Vũ Hiệp/PV TTXVN tại Đức

Viện Công tố Berlin ngày 10/11 thông báo đã xác định danh tính nghi phạm là một người đàn ông 22 tuổi, quốc tịch Đức, sống gần nhà nạn nhân ở Berlin. Người này chưa có tiền án, nhưng đang bị điều tra trong hai vụ việc liên quan đến hành vi tàng trữ và sở hữu tài liệu khiêu dâm trẻ em. Cơ quan công tố cho biết hiện chưa có dấu hiệu cho thấy vụ án có đồng phạm.