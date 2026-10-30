Thăm hỏi, động viên chiến sĩ bị thương trong khi truy bắt tội phạm ma tuý

Trước đó, khoảng 22h ngày 29/10, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an phường Đông Kinh và Công an phường Kỳ Lừa tiến hành đấu tranh, truy bắt đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Kỳ Lừa. Khi phát hiện lực lượng Công an, đối tượng đã bỏ chạy qua các mái nhà dân.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cùng lãnh đạo Công an tỉnh trao quà, động viên Đại úy Nguyễn Bảo Tân yên tâm điều trị.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đại úy Nguyễn Bảo Tân, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bị thương, gãy 2 xương sườn trái. Ngay sau đó, đồng chí được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh kiểm tra, chẩn đoán và hiện đang được điều trị tại Bệnh xá Công an tỉnh.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng cùng 6 mảnh giấy bạc có bám dính chất cặn màu đen nghi là ma túy và một số tang vật liên quan.

Một số tang vật thu giữ trong quá trình khám xét chỗ ở của đối tượng trong vụ án.

Hiện trường nơi các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang.

Đến thăm, động viên Đại úy Nguyễn Bảo Tân, lãnh đạo Công an tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm, kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, trao quà động viên và mong muốn đồng chí yên tâm điều trị, sớm bình phục, trở lại công tác.