Thăm hỏi, động viên cán bộ Công an phường bị thương khi làm nhiệm vụ

Tại bệnh viện, Đại tá Trần Văn Mười đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tiến trình điều trị của Đại úy Nguyễn Văn Hùng. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của đồng chí Hùng cùng tập thể Công an phường Phan Thiết trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

Đại tá Trần Văn Mười, cùng Đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe Đại úy Nguyễn Văn Hùng tại Bệnh viện Đa khoa An Phước.

Đại tá Trần Văn Mười đã trao tặng Đại úy Nguyễn Văn Hùng 10 triệu đồng trích từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của Công an tỉnh, đồng thời cá nhân đồng chí Phó Giám đốc cũng trao tặng thêm phần kinh phí hỗ trợ, góp phần động viên đồng chí Hùng yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe để trở lại công tác.

Đại tá Trần Văn Mười trao quà từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” và ân cần động viên gia đình Đại úy Nguyễn Văn Hùng.

Trước đó, khoảng 12h40, ngày 7/11, Công an phường Phan Thiết tiếp nhận tin báo về đối tượng Hoàng Lâm Chiến (SN 1991, ngụ phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) có biểu hiện say xỉn, gây mất trật tự công cộng tại khu vực chợ trên địa bàn.

Tổ công tác Công an phường Phan Thiết nhanh chóng có mặt tại hiện trường, vận động và yêu cầu đối tượng về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, đối tượng Chiến không chấp hành, có thái độ hung hãn, bất ngờ lấy dao tại một sạp hàng gần đó tấn công Tổ công tác, khiến Đại úy Nguyễn Văn Hùng bị thương nặng ở hai tay.

Công an phường Phan Thiết đã triển khai lực lượng, nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng Hoàng Lâm Chiến đưa về trụ sở Công an phường xử lý. Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh khai thác, đối tượng Chiến đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đối tượng Hoàng Lâm Chiến tại trụ sở Công an phường Phan Thiết.