Thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời)

Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Cà Mau (thứ ba từ trái sang), kiểm tra các vị trí tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nghĩa trang tạm 8.000 La Cua.

Báo cáo với đoàn công tác, Trung tá Phan Chí Nguyên - Chính trị viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), cho biết: Mặc dù địa hình khu vực tìm kiếm phức tạp, trải qua nhiều lần san lấp, thay đổi hiện trạng, gây không ít khó khăn cho công tác đào tìm và xác minh dấu tích, song với tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ trong Đội đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tổ chức tìm kiếm khoa học, chặt chẽ. Đến nay, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 17 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Lê Quang Luật ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tuỵ và những nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống và điều kiện công tác của bộ đội. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ là kết quả của quá trình tìm kiếm đầy gian khó mà còn là sự trở về của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc, đáp lại niềm mong mỏi của gia đình, thân nhân và đồng đội.

Đại tá Lê Quang Luật (thứ hai từ phải sang) ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống và điều kiện công tác của cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời).

Đại tá Lê Quang Luật yêu cầu toàn Đội tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, khắc phục khó khăn, kiên trì mở rộng phạm vi tìm kiếm; chấp hành nghiêm quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình đào tìm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương, cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử để xác minh thông tin, không bỏ sót bất kỳ dấu tích nào.

Dịp này, thay mặt Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, Đại tá Lê Quang Luật đã trao 10 giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 1.

Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Cà Mau trao giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 1.

Đại tá Lê Quang Luật trao giấy khen và tặng quà động viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), ghi nhận tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.