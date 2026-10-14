Tham gia đoàn có Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Cà Mau; đồng chí Nguyễn Minh Nhẫn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Xã Hồ Thị Kỷ.

Báo cáo với đoàn công tác, Trung tá Lê Quang Thái, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), cho biết đến nay, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y và đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 12 được đơn vị tìm kiếm, quy tập thành công trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau (thứ ba từ trái sang), kiểm tra các vị trí tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y, Xã Hồ Thị Kỷ.

Tại buổi thăm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành trực tiếp khảo sát các khu vực đang triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thăm hỏi sức khoẻ, đời sống và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu toàn đội tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, khắc phục khó khăn, kiên trì rà soát từng khu vực, từng vị trí theo kế hoạch; chấp hành nghiêm quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình tìm kiếm, đào tìm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) tích cực triển khai nhiệm vụ tại khu vực nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Vì vậy, đơn vị cần bảo quản chu đáo các di vật tìm thấy, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương, cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử để mở rộng phạm vi tìm kiếm, không bỏ sót thông tin, dấu tích có giá trị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), biểu dương tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành và Bí thư Đảng uỷ Xã Hồ Thị Kỷ Nguyễn Minh Nhẫn (bìa phải), trao đổi với các nhân chứng lịch sử, tiếp nhận thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành đã trao quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), tiếp thêm động lực để đơn vị khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời).

Chuyến thăm thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đối với lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân và đồng đội./.