Thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng do dông lốc ở Kim Hoa

Dông lốc làm hư hại nhà cửa, công trình phụ trợ và chuồng trại chăn nuôi của 22 hộ dân ở xã Kim Hoa.

Ông Trần Quỳnh - Chủ tịch UBND xã Kim Hoa cho biết: Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vào đêm 4/10, trên địa bàn xã đã có dông lốc làm hư hại nhà ở, công trình phụ trợ và chuồng trại chăn nuôi của 22 hộ dân tại 7 thôn. Dông lốc cũng làm gãy, đổ một số cây xanh tại các thôn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục. Địa phương cũng cắt cử các tổ công tác xuống thôn nắm tình hình, thăm hỏi và động viên các hộ dân bị ảnh hưởng dông lốc.

Chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng dông lốc.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực phòng, chống thiên tai tỉnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 4/10 đến sáng 5/10 trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ mưa rất to; lượng mưa đo được từ 7h ngày 4/10 đến 7h ngày 5/10 tại các trạm thủy văn dao động từ 20mm - 106mm.

Thời điểm 7h ngày 5/10, mực nước một số hồ chứa lớn như Ngàn Trươi 42,65/52m (432,5/775 triệu m3, đạt 55,8%); Kẻ Gỗ 25,7/32,5m (170,5/341 triệu m3, đạt 79%); Sông Rác 20,02/23,2m (77,58/124,5 triệu m3, đạt 86%); Hố Hô (65,91/70m, đạt 94%). Các hồ chứa vừa và nhỏ cơ bản đã đạt mực nước thiết kế.

Mực nước trên các sông chính lúc 7h ngày 5/10 đều dưới báo động 1.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, ngày 5/10 khu vực tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, cục bộ trên 80mm; từ đêm 6/10, mưa lớn giảm.

Để chủ động ứng phó với thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã có văn bản số 8159 ngày 2/10 gửi các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn và gió mạnh trên biển.