Thảm hoa violet Nhật ở Công viên An Hoà hút giới trẻ đến check-in

Trong nắng thu, những thảm hoa violet Nhật hồng, tím, trắng đang khoe sắc bên hồ điều hòa Công viên An Hòa (phường Cầu Giấy, Hà Nội), thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Những luống hoa trải dài ven hồ, nổi bật giữa các tòa nhà cao tầng, tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa lòng đô thị. Công viên trở thành điểm hẹn của giới trẻ, các gia đình và nhiều nhóm phụ nữ đến lưu giữ khoảnh khắc đẹp.

Công viên An Hòa, nơi những thảm hoa violet Nhật đang thu hút người dân đến tham quan. Ảnh: D. Hằng

Những khóm violet Nhật với sắc hồng, tím, trắng đua nhau khoe sắc. Ảnh: D. Hằng

Công nhân tưới nước, chăm sóc và chuẩn bị cây giống để bổ sung cho các luống hoa. Ảnh: D. Hằng

Những thiếu nữ trong trang phục sáng màu tạo dáng giữa vườn violet Nhật. Ảnh: D. Hằng

Thiếu nữ duyên dáng tạo dáng bên thảm hoa violet Nhật ven hồ điều hòa. Ảnh: D. Hằng

Sắc tím, hồng của những luống hoa trở thành phông nền chụp ảnh được yêu thích. Ảnh: D. Hằng

Không chỉ giới trẻ, nhiều phụ nữ trung niên cũng hào hứng chụp ảnh bên sắc hoa. Ảnh: D. Hằng

Các gia đình tranh thủ ghi lại khoảnh khắc bên thảm hoa rực rỡ ven hồ. Ảnh: D. Hằng

Đông đảo người dân tìm đến Công viên An Hòa để tham quan, chụp ảnh giữa mùa hoa nở. Ảnh: D. Hằng