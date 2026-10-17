Thảm hoa violet Nhật ở Công viên An Hoà hút giới trẻ đến check-in
Hàng nghìn bông hoa violet Nhật khoe sắc bên hồ điều hòa Công viên An Hòa, thu hút đông đảo người dân, du khách đến chụp ảnh.
Trong nắng thu, những thảm hoa violet Nhật hồng, tím, trắng đang khoe sắc bên hồ điều hòa Công viên An Hòa (phường Cầu Giấy, Hà Nội), thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh.
Những luống hoa trải dài ven hồ, nổi bật giữa các tòa nhà cao tầng, tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa lòng đô thị. Công viên trở thành điểm hẹn của giới trẻ, các gia đình và nhiều nhóm phụ nữ đến lưu giữ khoảnh khắc đẹp.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tham-hoa-violet-nhat-o-cong-vien-an-hoa-hut-gioi-tre-den-check-in-169261017130246807.htm