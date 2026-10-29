Thảm hoạ tàu cao tốc Tây Ban Nha: Số người thiệt mạng tăng lên 68, hé lộ nguyên nhân

Vụ va chạm giữa hai tàu cao tốc trên tuyến Madrid - Seville sáng 28/10 khiến ít nhất 68 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, trở thành một trong những thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất tại Tây Ban Nha trong nhiều năm.

Theo Bộ trưởng Giao thông Óscar Puente, sự cố liên lạc máy tính khiến hệ thống an toàn đường sắt gặp trục trặc, buộc nhiều đoàn tàu dừng lại. Tuy nhiên, trung tâm điều hành sau đó cho phép tàu AVE của công ty nhà nước Renfe tiếp tục di chuyển, dù tín hiệu đèn đỏ vẫn bật và tàu Iryo phía trước đang dừng trên đường ray.

Hiện trường vụ tai nạn. Video: X/sirajnoorani

Tàu Renfe sau đó đâm vào đuôi tàu Iryo, khiến hai toa trật bánh và lao xuống taluy. Ông Puente mô tả quyết định cho tàu chạy trong điều kiện này là "không thể giải thích được", đồng thời khẳng định lỗi không thuộc về lái tàu. Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.

Báo cáo sơ bộ chỉ ra nguyên nhân nhiều khả năng là do sai sót của con người trong quá trình điều khiển tín hiệu thủ công. Cơ quan Điều tra Kỹ thuật Tai nạn và Sự cố Độc lập (AITAT) đã đảm nhận việc điều tra toàn diện thảm họa này.

Trong số những người thiệt mạng có bà Fátima Báñez, cựu Bộ trưởng Việc làm và An sinh Xã hội Tây Ban Nha. Các đội cứu hộ đã được huy động để tìm kiếm nạn nhân trong những toa tàu biến dạng, trong khi hàng chục người bị thương tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã tuyên bố quốc tang ba ngày, từ 29 đến 31/10. Ông cũng nhấn mạnh: "Điều không thể chấp nhận được đối với một quốc gia như Tây Ban Nha là phải chịu hai vụ tai nạn đường sắt tốc độ cao trong cùng một năm".

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 9 tháng sau thảm họa đường sắt tại Adamuz hồi tháng 1, khiến 46 người thiệt mạng. Hai vụ việc liên tiếp làm dấy lên lo ngại về an toàn trên mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất châu Âu.

Renfe thông báo tạm dừng bán vé trên hành lang cao tốc Madrid - Andalusia đến ngày 13/12. Trong khi đó, công đoàn lái tàu Semaf vẫn dự kiến đình công ngày 29/10, yêu cầu các giải pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn đường sắt.

Chính phủ Tây Ban Nha cam kết rà soát các biện pháp an toàn và làm rõ nguyên nhân thảm họa. Kết quả điều tra được chờ đợi trong bối cảnh dư luận đặt câu hỏi về quy trình vận hành và công tác bảo trì hệ thống đường sắt.