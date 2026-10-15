Thảm họa Champions League của bóng đá Italy

Roma thua ngược Real khi để đối thủ ghi 3 bàn trong 7 phút cuối.

Bóng đá Italy đang trải qua khởi đầu đáng quên tại Champions League 2026/27. Sau hai lượt trận đầu tiên, cả 4 đại diện Serie A đều nhận thất bại ở lượt đấu thứ hai, trong khi tổng thành tích sau 8 trận chỉ là 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 5 thất bại.

Loạt trận rạng sáng 14 và 15/10 phơi bày những vấn đề đáng lo ngại của bóng đá Italy trên đấu trường châu lục. AS Roma thua Real Madrid 3-4, còn Como thất bại 2-3 trước Feyenoord. Trước đó, Napoli gục ngã 1-3 trước Villarreal, trong khi Inter Milan thua Club Brugge với tỷ số 3-4.

Đáng chú ý, cả bốn đội đều để thủng lưới ít nhất ba bàn. Những thất bại liên tiếp khiến Serie A đối mặt với dấu hỏi lớn về khả năng cạnh tranh của các CLB hàng đầu khi bước ra sân chơi châu lục.

Tình hình càng đáng lo nếu nhìn lại lượt trận mở màn. Como là đội bóng Italy duy nhất giành chiến thắng, với màn trình diễn thuyết phục trong trận ra mắt Champions League khi đánh bại Leipzig 4-1. Roma hòa Fenerbahce, trong khi Inter thất bại trước Real Madrid và Napoli thua Arsenal.

Inter thua sốc Club Brugge ngay trên sân nhà.

Điểm chung trong những kết quả đáng thất vọng là sự thiếu ổn định, đặc biệt ở giai đoạn cuối trận. Roma không thể bảo toàn thế trận trước Real Madrid, Inter liên tục mắc sai sót trong cuộc đối đầu Club Brugge, còn Napoli cũng gặp khó khăn ở những thời điểm quyết định trong cả hai lượt đấu.

Điều này trái ngược với những nhận định tích cực gần đây về Serie A, khi tốc độ thi đấu được cho là cải thiện và thời lượng bóng lăn ngày càng tiệm cận các giải đấu hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, những gì diễn ra tại Champions League cho thấy các đại diện Italy chưa duy trì được cường độ cần thiết trong suốt 90 phút.

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Inter, Napoli và Roma đều nằm ngoài nhóm có suất dự vòng play-off. Đáng báo động hơn, hai đội dẫn đầu Serie A mùa trước chưa giành được điểm nào, đứng sau những đối thủ ít tên tuổi hơn như Viking, Sabah Baku và AEK Athens. Chỉ Como có vị trí tương đối thuận lợi, dù chặng đường phía trước còn nhiều thử thách.

Nếu tình hình không được cải thiện, bóng đá Italy có thể phải đối mặt với nguy cơ mất suất thứ 5 tại Champions League mùa tới. Thậm chí, suất thứ 4 vốn được xem là tương đối an toàn cũng có thể bị đe dọa nếu các CLB Serie A tiếp tục gây thất vọng tại đấu trường châu Âu.