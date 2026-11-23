Tại hội thảo, các ý kiến phát biểu cơ bản nhất trí cao với bố cục, nội dung, dung lượng và cách diễn đạt của dự thảo báo cáo. Trong đó, nội dung dự thảo có tính khái quát cao, làm nổi bật được kết quả hoạt động CTĐ, CTCT năm 2026; khái quát những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu trong năm 2027.

Trung tướng Lê Minh Quang, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo.

Các ý kiến cũng đề nghị cần tinh chỉnh gọn một số nội dung; phần phụ lục cần tiếp tục cập nhật, bổ sung thông tin bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chính xác; phần đánh giá chung cần được khái quát hơn nữa; bổ sung thêm một số đặc điểm, tình hình trên thế giới, trong khu vực và trong nước năm 2027.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Kết luận hội thảo, Trung tướng Lê Minh Quang ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; trong đó, Văn phòng Tổng cục Chính trị là cơ quan tham mưu, chủ trì phối hợp xây dựng dự thảo báo cáo; các ý kiến phát biểu thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tập trung làm rõ hơn kết quả CTĐ, CTCT năm 2026 cũng như phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.

Trung tướng Lê Minh Quang đề nghị cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ ý kiến, đóng góp của các đại biểu tại hội thảo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bổ sung các nội dung cần thiết để hoàn thiện dự thảo báo cáo bảo đảm đầy đủ, cân đối, chính xác, khái quát cao hơn nữa, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng ngành; xây dựng báo cáo tóm tắt ngắn gọn, rõ ràng; hoàn thiện các văn bản để báo cáo Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; khẩn trương hoàn thiện các văn bản phục vụ hội nghị tổng kết.