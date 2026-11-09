Tham gia Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”: Các đội tập trung vào 5 lĩnh vực nào?

5 lĩnh vực, nhiều hướng tiếp cận đổi mới sáng tạo

Điểm đáng chú ý của Cuộc thi là phạm vi lĩnh vực dự thi khá rộng, không giới hạn trong các giải pháp công nghệ số mà còn khuyến khích những sáng kiến đổi mới trong sản xuất, kinh doanh, quản trị và phát triển bền vững.

Sáng 27/10/2026, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”

Cụ thể, theo thông tin công bố trên Cổng thông tin Cuộc thi, 5 lĩnh vực được xác định gồm:

Thứ nhất, giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Lĩnh vực này hướng tới những giải pháp góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của đơn vị.

Thứ hai, giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn… trong quản trị, sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Thứ ba, giải pháp ứng dụng công nghệ xanh, sản xuất thông minh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển bền vững.

Thứ tư, các giải pháp, mô hình sáng kiến đổi mới sáng tạo trong quản lý, quản trị đơn vị.

Thứ năm, giải pháp nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Lĩnh vực này hướng tới các kết quả nghiên cứu có khả năng áp dụng vào thực tiễn và thương mại hóa trong các lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương.

Với 5 lĩnh vực trên, Cuộc thi tạo điều kiện để các nhóm dự thi tiếp cận đổi mới sáng tạo từ nhiều góc độ, từ cải tiến công nghệ, ứng dụng AI, chuyển đổi số đến đổi mới mô hình quản trị và phát triển các giải pháp xanh. Điểm quan trọng không chỉ nằm ở ý tưởng mới mà còn ở khả năng triển khai, chứng minh hiệu quả và nhân rộng trong thực tế.

Đăng ký dự thi theo nhóm, hồ sơ nộp trực tuyến

Theo Thể lệ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Công Thương thành lập đội thi gồm từ 3 thành viên trở lên. Mỗi đơn vị được đề cử tối đa 10 đội tham gia Cuộc thi.

Mỗi đội lựa chọn giải pháp thuộc một trong 5 lĩnh vực dự thi và chuẩn bị hồ sơ gồm: Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi; Báo cáo giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số theo mẫu của Ban Tổ chức; các tài liệu, hình ảnh liên quan để minh họa cho giải pháp (nếu có). Hồ sơ gốc phải có chữ ký của lãnh đạo và đóng dấu của cơ quan, đơn vị đề cử.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”

Việc đăng ký được thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin Cuộc thi khoahoccongthuong.vn hoặc doimoisangtao.tapchicongthuong.vn. Các đội thi thực hiện đăng ký theo Biểu mẫu 03 và gửi hồ sơ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 20/11/2026. Sau khi tiếp nhận, Ban Tổ chức tiến hành sơ khảo, lựa chọn từ 10-15 đội có giải pháp tiêu biểu tham gia tập huấn, hoàn thiện phần trình diễn. Tiếp đó, các đội được lựa chọn sẽ tham gia vòng chung kết, trực tiếp trình bày và bảo vệ giải pháp trước Ban Giám khảo.

Tìm kiếm những giải pháp có khả năng ứng dụng và nhân rộng

Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” được tổ chức theo Quyết định số 2681/QĐ-BCT ngày 15/10/2026 của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi.

Cuộc thi hướng tới sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động trong ngành Công Thương, qua đó khơi dậy tinh thần sáng tạo, phát huy trí tuệ tập thể, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động quản lý, sản xuất và kinh doanh.

Các nhóm dự thi cần xây dựng giải pháp có nội dung rõ ràng, chỉ ra vấn đề thực tiễn cần giải quyết, điểm mới, tính sáng tạo, hiệu quả và khả năng triển khai. Đặc biệt, khả năng ứng dụng và nhân rộng là yếu tố quan trọng để những sáng kiến không dừng lại ở ý tưởng mà có thể tạo ra giá trị thực tế cho ngành.

Theo kế hoạch, thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 20/11/2026; vòng sơ khảo dự kiến diễn ra từ ngày 20-30/11/2026; giai đoạn tập huấn từ ngày 01-10/12/2026 và vòng chung kết tổ chức trong tháng 12/2026.

Chi tiết chương trình, chi tiết thể lệ, cách thức tham gia xem tại đây.