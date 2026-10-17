Tham gia bình chọn Đà Nẵng là đô thị đáng sống

Theo công văn, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đang triển khai công tác đánh giá và trao giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam2026 (Vietnam Smart City Award 2026).

Được tổ chức thường niên từ năm 2020, giải thưởng nhằm tôn vinh các đô thị, tổ chức và doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trong việc xây dựng, phát triển đô thị thông minh. Trong đó, hạng mục giải thưởng “Đô thị đáng sống” do người dân tại tất cả tỉnh, thành phố trực tiếp bình chọn trực tuyến.

Trở thành “Thành phố đáng sống” là mục tiêu xuyên suốt của chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng, đã được xác định tại Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mọi hoạt động trên tất cả lĩnh vực của thành phố, bao gồm chuyển đổi số, đều hướng đến mục tiêu này.

Nhằm quảng bá hình ảnh thành phố và lan tỏa những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở lĩnh vực chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân phát động cán bộ, công chức, người dân tích cực tham gia bình chọn trực tuyến giải thưởng “Đô thị đáng sống” cho thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ: binhchon.smartcitiesvietnam.com.

Thời gian bình chọn đến hết ngày 20/10/2026.