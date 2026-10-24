Tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục, khi nào được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh?

Sau khi người cha rời nhà và mất liên lạc, ông Hoàng Công Thành cùng gia đình lo lắng tìm kiếm. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Công an xã Cẩm Lạc và cán bộ y tế, người cha đã được tìm thấy và chăm sóc.