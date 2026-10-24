Tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục, khi nào được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh?
Để được không cùng chi trả trong năm, người tham gia bảo hiểm y tế cần đồng thời đáp ứng đủ 02 điều kiện theo quy định: Tham gia bảo hiểm xã hội đủ 5 năm liên tục trở lên; Số tiền cùng chi trả trong năm đối với các lần khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng quy định vượt 6 tháng lương cơ sở.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tham-gia-bao-hiem-y-te-5-nam-lien-tuc-khi-nao-duoc-huong-100-chi-phi-kham-chua-benh-post673162.antd