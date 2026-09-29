Thăm, động viên gia đình chiến sĩ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đoàn công tác Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà gia đình chiến sĩ Giàng Văn Dũng.

Gia đình chiến sĩ Giàng Văn Dũng vừa trải qua biến cố lớn khi bố chiến sĩ vừa qua đời, mẹ đau ốm; cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Tại gia đình, đoàn công tác động viên, chia sẻ với những mất mát, khó khăn mà gia đình chiến sĩ Giàng Văn Dũng đang trải qua; đồng thời động viên chiến sĩ Giàng Văn Dũng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng và tặng 1 phần quà nhằm chia sẻ khó khăn, động viên hậu phương chiến sĩ.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đối với đời sống, hậu phương của cán bộ, chiến sĩ; góp phần động viên quân nhân hoàn cảnh khó khăn yên tâm công tác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.