Thăm, động viên doanh nghiệp chung sức vì mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Công ty TNHH MTV Petrolimex Cà Mau và Công ty Cổ phần Minh Thắng Cà Mau.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi ghi nhận những đóng góp tích cực của Công ty TNHH MTV Petrolimex Cà Mau trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Diệp Lâm Duy Phương, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Cà Mau, cho biết: Hiện công ty có 92 cửa hàng xăng dầu cùng 50 đại lý, chi nhánh bán lẻ, tạo việc làm ổn định cho khoảng 350 lao động.

Dù chịu áp lực từ biến động thị trường thế giới, song nhờ sự hỗ trợ, đồng hành sát sao của tỉnh và các sở, ngành, trong 9 tháng đầu năm 2026, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của công ty đều tăng trưởng tốt, đạt mục tiêu hai con số.

Ông Diệp Lâm Duy Phương, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Cà Mau, báo cáo kết quả kinh doanh của đơn vị trong 9 tháng năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi ghi nhận và đánh giá cao vai trò chủ lực của đơn vị trong việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, đời sống Nhân dân.

Công ty TNHH MTV Petrolimex Cà Mau cũng đã đóng góp tích cực trong giải quyết việc làm cho người lao động và tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi trao hoa chúc mừng đến ông Diệp Lâm Duy Phương, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Cà Mau, nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Đến thăm Công ty Cổ phần Minh Thắng Cà Mau, lãnh đạo tỉnh đã tìm hiểu tình hình triển khai các dự án và định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi tham quan mô hình quy hoạch khu dân cư của Công ty Cổ phần Minh Thắng Cà Mau.

Tính đến nay, toàn tỉnh Cà Mau có 10.130 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký 130.033 tỷ đồng. Khu vực kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đóng góp vào quy mô GRDP, thu ngân sách, tạo việc làm và huy động nguồn lực đầu tư toàn xã hội.

Tiếp sức cho doanh nghiệp, thời gian qua tỉnh Cà Mau đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ pháp lý, xúc tiến thương mại, tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, nguồn nhân lực khoa học công nghệ và thúc đẩy thương mại điện tử.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi trao quà của tỉnh chúc mừng đến lãnh đạo Công ty Cổ phần Minh Thắng Cà Mau nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Biểu dương tinh thần vượt khó của cộng đồng doanh nhân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao tinh thần đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Qua đó, chung tay cùng tỉnh nhà hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định sẽ luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững./.