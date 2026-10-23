Thăm, động viên cô giáo bị nam sinh hành hung trên bục giảng

Gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc của Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đối với cô giáo L.T.H, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục Nguyễn Thị Hạnh cho biết: Đây là sự việc đáng tiếc xảy ra trong ngành Giáo dục, gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội. Sự việc gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, tinh thần của cô giáo cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh, sự tôn vinh cao quý của người thầy.

Theo bà Nguyễn Thị Hạnh, Bộ GD&ĐT luôn quan tâm tới sự an toàn và bằng các chính sách, hoạt động cụ thể để bảo vệ nhà giáo.

Bộ GD&ĐT cũng đã chỉ đạo Sở GD&ĐT Hà Nội khẩn trương, nghiêm túc làm rõ, xử lí nghiêm minh sự việc bảo đảm công bằng, lẽ phải và giữ vững sự tôn nghiêm đối với nhà giáo, nghề giáo.

Lãnh đạo Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT thăm hỏi, động viên cô giáo tại nhà riêng.

Trước đó, vào ngày 19/10, tại phòng học, học sinh L.H.V đã hành hung giáo viên bộ môn Toán là cô L.T.H, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm.

Cô giáo bị thương tích, chảy máu ở vùng mũi và phải đi cấp cứu tại bệnh viện Lạc Việt Phú Thọ, sau đó được chuyển về bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp Trung tâm Pháp y Hà Nội giám định thương tích đối với cô giáo. Kết quả, tỉ lệ tổn hại sức khỏe của cô giáo là 12%.

Ngày 19/10, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ khẩn cấp đối với nam sinh trong vụ việc.

Ngày 21/10, Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.H.V về tội cố ý gây thương tích Khoản 2 điều 134 Bộ Luật hình sự. Hiện vụ án đang được điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng quan đến vụ việc, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức làm việc trực tiếp với nhà trường và thăm hỏi, động viên giáo viên ngay sau khi sự việc xảy ra; yêu cầu nhà trường tiếp tục hỗ trợ giáo viên trong quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe và ổn định tâm lý.

Đồng thời, Sở GD&ĐT chỉ đạo, yêu cầu Trường THPT Mạc Đĩnh Chi rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa bạo lực học đường; nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng ứng xử cho học sinh; phối hợp thường xuyên với cha mẹ học sinh để kịp thời nắm bắt những khó khăn, diễn biến tâm lý, xử lý các nguy cơ, phòng ngừa bạo lực học đường. Đặc biệt, nhà trường phải phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong quản lý, giáo dục, nắm bắt diễn biến tâm lý và kịp thời hỗ trợ học sinh; quan tâm ổn định tâm lý cho các học sinh chịu ảnh hưởng của vụ việc.

Đối với học sinh có hành vi bạo lực với giáo viên, nhà trường phối hợp với gia đình và cơ quan công an để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định; triển khai biện pháp tư vấn, hỗ trợ tâm lý phù hợp...