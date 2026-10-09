Thăm đồng bào Khmer xã An Cư và Chi Lăng dịp Sene Đôn Ta

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Ngô Phương Vũ trao quà chúc mừng chùa Thom Mít (xã An Cư).

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Ngô Phương Vũ chúc các vị hòa thượng, chư tăng, à cha và đồng bào Khmer đón lễ Sene Đôn Ta vui tươi, an lành, hạnh phúc.

Ông ghi nhận những đóng góp của Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào Khmer trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, bảo tồn bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang mong muốn các vị hòa thượng, chư tăng, à cha tiếp tục phát huy vai trò trong cộng đồng, vận động đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, hưởng ứng các phong trào thi đua và nâng cao đời sống.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Ngô Phương Vũ trao quà chúc mừng chùa Mỹ Á (phường Chi Lăng).

Dịp này, đoàn trao quà chúc mừng lễ Sene Đôn Ta của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đến hai ngôi chùa, đồng thời tặng quà các cán bộ hưu trí là người Khmer tại hai địa phương.