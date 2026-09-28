Thảm đỏ MTV Video Music Awards 2026: Taylor Swift, Lisa BLACKPINK chiếm trọn sự chú ý

Vừa mới ra mắt album The Life of a Showgirl: The Encore vào thứ Sáu, Taylor Swift đã trở lại thảm đỏ lễ trao giải MTV VMAs 2026. Mùa giải này, nữ ca sĩ nhận được 11 đề cử.

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Taylor Swift diện thiết kế áo corset đen xuyên thấu, kết hợp với chân váy bạc xẻ tà thuộc bộ sưu tập dòng haute couture của nhà mốt Tamara Ralph. Người đẹp chọn trang sức và phụ kiện màu bạc đồng điệu, hoa tai của Leviev và Anita Ko, nhẫn của Forever Diamonds và Etho Maria, cùng giày của Le Silla.

Lisa BLACPINK xuất hiện nổi bật trong một thiết kế đầm đỏ ôm sát, xuyên thấu của The Attico, khoác hờ bên ngoài áo khoác lông mềm mại của Quine Li. Lisa để tóc buộc đuôi ngựa cao, mái thưa, trang điểm sắc sảo.

Nữ idol K-Pop có màn biểu diễn tại lễ trao giải. Cô cũng nhận được 4 đề cử ở hạng mục solo với ca khúc Dream, bao gồm: Best Pop (Ca khúc Pop xuất sắc nhất), Best K-Pop (Ca khúc K-Pop xuất sắc nhất), Best Cinematography (Quay phim xuất sắc nhất) và Best Editing (Dựng phim xuất sắc nhất). Nhóm BLACKPINK cũng nhận được 2 đề cử: Best K-Pop với ca khúc Jump và Best Group (Nhóm nhạc xuất sắc nhất).

Nữ ca sĩ đã chiến thắng ở hạng mục Best Pop, trở thành nghệ sĩ solo K-Pop đầu tiên giành giải thưởng này trong lịch sử VMAs, đồng thời là nữ nghệ sĩ K-Pop đầu tiên nhận tượng Moon Person ở hạng mục này. Lisa đã thay một bộ trang phục khác khi lên nhận giải, nhưng vẫn giữ phong cách có áo khoác lông bên ngoài.