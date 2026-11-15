Thảm đỏ MMA 2026: CORTIS phá cách, Wonyoung IVE đeo 'sương sương' trang sức hơn 2 tỷ

Tối 15/11, thảm đỏ ngày thứ 2 của MMA 2026 đón dàn thần tượng: ILLIT, ALPHA DRIVE ONE, AND2BLE, CORTIS, IVE, KiiiKiii, LNGSHOT, NCT 127, NCT WISH...

AND2BLE - nhóm nam nhà YH Ent như hoàng tử xé truyện bước ra.

Cùng diện suit đen, cùng từ hệ thống NCT nhưng NCT 127 ra dáng đàn anh giàu kinh nghiệm, nghiêm túc trên thảm đỏ, còn hội "út cưng" NCT WISH vẫn "dưỡng thê" như mọi khi. "Bạch công tử" LNGSHOT xuất hiện đồng bộ trong blazer trắng và quần đen với quyết tâm giữ "mặt lạnh" không cười trên thảm đỏ.

CORTIS trông "phố" nhưng mỗi người có thêm một nét riêng. James vừa ngầu vừa lịch lãm. Martin và Keonho khiến một số fan muốn "lao vào" chỉnh lại giúp ống quần. Juhoon và Seonghyeon vừa "phố" vừa "điệu".

KiiiKiii xinh yêu trong đầm trắng, một diện mạo điệu đà, tiểu thư hơn so với phong cách phóng khoáng, độc dị trong các sản phẩm âm nhạc của nhóm.

ILLIT xuất hiện trong âu phục, chứng nhận "not cute anymore" (không còn dễ thương nữa) đúng như bản hit của nhóm. Dù vậy, fan vẫn thấy 4 cô gái nghiêm túc một cách đáng yêu dù đang hóa thân theo concept bảo an của You’re Under Arrest.

Wonhee che má bánh bao vẫn khiến các "fan chị" mềm tim vì đường nét nũng nịu khó giấu.

"Phái toàn chân" IVE mạnh ai nấy đẹp, người cá tính, người quyến rũ, thanh lịch. Yujin là thành viên duy nhất được diện sơ mi trắng nhưng không "át vía" các thành viên. Em út Leeseo đang gây sốc cộng đồng fan vì xuất hiện trong chiếc áo xuyên thấu. Liz bỏ mái, lộ trán được khen như hóa nàng mèo kiêu kỳ. Gaeul nhẹ nhàng, "dịu kha" như thường lệ. Rei chưa từng khiến fan thất vọng với khả năng cân mọi concept. Wonyoung điệu đà minh chứng đẳng cấp đại sứ BVLGARI khi đeo bộ trang sức sương sương thuộc dòng Serpenti Viper có tổng giá trị khoảng 95.000 USD (hơn 2,4 tỷ đồng).

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Loạt ảnh cận của Liz tiếp tục viral, được đánh giá là kèn cựa cực mạnh vị trí main visual với Wonyoung.