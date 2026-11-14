Thảm đỏ MMA 2026: aespa được khen đại mỹ nhân, Park Si Woo có khí chất thiếu gia

Ngày 14/11, đêm đầu tiên của lễ trao giải MMA 2026 chính thức diễn ra. I.O.I có tên trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn Day 1 nhưng không đi thảm đỏ, khiến người hâm mộ càng tò mò các cô gái sẽ chuẩn bị những gì cho sân khấu tái hợp.

Dàn thần tượng đi thảm đỏ MMA 2026 vẫn xuất hiện trong tông đen trắng quen thuộc. Đa số các thành viên của RIIZE, ATEEZ, NCT DREAM đều diện suit hoặc áo khoác dài tối màu. TWS khác hơn một chút khi điểm xuyết tông trắng, nâu.

TUIDE - nhóm nữ mới từ HYBE đồng bộ trong quần xanh lấp lánh và áo trắng cách điệu. Đây được cho sẽ là trang phục biểu diễn của nhóm.

RESCENE đáng yêu như những em gái nhà bên. Là hiện tượng âm nhạc của năm 2026, RESCENE khó trắng tay ra về tại MMA năm nay.

Hearts2Hearts điệu đà, thanh lịch, mỗi người một vẻ trên thảm đỏ.

Fan K-Pop để ý đến biểu tượng nhan sắc 2 thế hệ 4 - 5 của nhà SM tại MMA 2026. Cả IAN (Hearts2Hearts) và Karina (aespa) đều đẹp "vô thực", nhưng mang đến khí chất đối lập. IAN xinh xắn, trong veo như búp bê. Nhan sắc Karina ngày một sắc bén, đặc biệt là vóc dáng thanh mảnh nhưng trông khỏe khoắn của cô đang viral khắp các diễn đàn, mạng xã hội ngay sau khi loạt ảnh thảm đỏ được hé lộ.

Fan K-Pop "gật gù" tin tưởng gu chọn main visual của SM.

aespa tiếp tục được khen là nhóm nhạc đại mỹ nữ khi xuất hiện trên thảm đỏ MMA 2026. Nhóm tiết lộ sân khấu lần này sẽ thú vị và rất ngầu.

Yena hóa "mèo tinh" trên thảm đỏ MMA 2026.

Một số diễn viên là khách mời trao giải cũng đi thảm đỏ. Nổi bật có thể kể đến Park Si Woo, anh bước ra với khí chất khác hẳn sự "mềm xèo" của trợ lý Chae Ha (Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên), đúng tinh thần "tổng tài/thiếu gia" nhà họ Park.

Kim Tae Young xuất hiện lịch lãm. Năm 2026, anh gây chú ý với vai nam thần thể thao "ngoan xinh yêu" trong In Your Radiant Season (Mùa Rực Rỡ Của Em), sau đó là nhân vật nam sinh bị mẹ ép học đến nghiện thuốc trong Teach You A Lesson (Bài Học Đáng Đời). Tae Young được đánh giá là ngôi sao Gen Z tiềm năng của màn ảnh Hàn, có bước đi chậm mà chắc.