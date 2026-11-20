Chiều 20/11 (giờ Việt Nam), Lễ trao giải MAMA 2026 chính thức khởi động ngày đầu tiên tại Kyocera Dome Osaka, Nhật Bản, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ Kpop trên toàn thế giới.

Ngay từ những giờ đầu diễn ra sự kiện, thảm đỏ MAMA đã trở thành tâm điểm khi quy tụ hàng loạt nghệ sĩ, nhóm nhạc đình đám. Mỗi màn xuất hiện đều mang đến một màu sắc riêng, từ phong cách thanh lịch, sang trọng đến những lựa chọn thời trang cá tính, phá cách, tạo nên bầu không khí sôi động trước thềm lễ trao giải.

Park Bo Gum trên thảm đỏ MAMA 2026.

"Tiểu thư Samsung" Annie xuất hiện với nhan sắc cực cháy.

ALLDAY PROJECT.

BABYMONSTER.

ENHYPEN.

Không chỉ là dịp tôn vinh những thành tựu nổi bật của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc, MAMA còn được xem là một trong những sân khấu lớn để nghệ sĩ thể hiện dấu ấn cá nhân thông qua thời trang, hình ảnh và thần thái. Vì vậy, những khoảnh khắc trên thảm đỏ luôn nhận được sự quan tâm không kém các màn trình diễn hay kết quả trao giải.

Với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tên tuổi, ngày đầu tiên của MAMA 2026 hứa hẹn mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, tiếp tục khuấy động sức nóng của mùa giải năm nay. Những hình ảnh trên thảm đỏ cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.