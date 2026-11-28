Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh tham dự khai mạc HANIFF VIII.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh tham dự khai mạc HANIFF VIII

Thảm đỏ lễ khai mạc cũng có sự hiện diện của những gương mặt hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh trong nước và quốc tế mang đến không khí sôi động, mở màn cho những ngày hội điện ảnh tại Thủ đô.

Những gương mặt quen thuộc như Kaity Nguyễn, Uyển Ân, Huỳnh Lập, Xuân Phúc, Trương Thế Vinh... góp phần tạo không khí sôi động, thu hút sự chú ý tại sự kiện điện ảnh.

Trước thềm lễ khai mạc, thảm đỏ HANIFF VIII trở thành điểm hội tụ của nhiều nghệ sĩ và khách mời, mang đến nhiều khoảnh khắc đáng chú ý.

Dưới đây là những hình ảnh tại Thảm đỏ sự kiện:

Ban giám khảo hạng mục Phim ngắn: Đạo diễn Hà Lệ Diễm (ngoài cùng bên trái); Đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất phim độc lập Aditya Assarat (Thái Lan); Đạo diễn, biên kịch, giảng viên và nhà nghiên cứu điện ảnh người Pháp Pascal-Alex Vincent - Chủ tịch BGK Phim ngắn, trên thảm đỏ

Đoàn phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng"

Vợ chồng diễn viên NSƯT Đỗ Kỷ - NSND Lan Hương

Đạo diễn Victor Vũ - diễn viên Đinh Ngọc Diệp

Đoàn phim "Hộ linh tráng sĩ"

Đoàn phim "Trại buôn người"

Kaithy Nguyễn và các giám khảo HANIFF VIII

Các nhà làm phim quốc tế tham dự HANIFF VIII