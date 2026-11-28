Thảm đỏ HANIFF VIII: Hội tụ những sắc màu điện ảnh Việt Nam và quốc tế
Trước giờ khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF VIII), tối 28.11, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), thảm đỏ HANIFF VIII trở thành điểm hẹn của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và khách mời trong nước, quốc tế.
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh tham dự khai mạc HANIFF VIII.
Thảm đỏ lễ khai mạc cũng có sự hiện diện của những gương mặt hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh trong nước và quốc tế mang đến không khí sôi động, mở màn cho những ngày hội điện ảnh tại Thủ đô.
Những gương mặt quen thuộc như Kaity Nguyễn, Uyển Ân, Huỳnh Lập, Xuân Phúc, Trương Thế Vinh... góp phần tạo không khí sôi động, thu hút sự chú ý tại sự kiện điện ảnh.
Trước thềm lễ khai mạc, thảm đỏ HANIFF VIII trở thành điểm hội tụ của nhiều nghệ sĩ và khách mời, mang đến nhiều khoảnh khắc đáng chú ý.
Dưới đây là những hình ảnh tại Thảm đỏ sự kiện:
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/tham-do-haniff-viii-hoi-tu-nhung-sac-mau-dien-anh-viet-nam-va-quoc-te.html