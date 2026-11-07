Thảm đỏ Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026: Quy tụ 'dàn sao' đình đám, tăng thêm 'sức nóng' trước giờ G

Không khí tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP. Hải Phòng đã được “hâm nóng” bởi sự có mặt của hàng nghìn người tham dự Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Sự kiện thảm đỏ năm nay ghi nhận quy mô lớn, xứng tầm cuộc thi nhan sắc có lịch sử lâu đời và uy tín bậc nhất.

Tâm điểm thu hút trọn vẹn truyền thông chính là màn xuất hiện của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024. Đương kim Hoa hậu Hà Trúc Linh chiếm trọn "spotlight" trong thiết kế đầm dạ hội với tông màu pastel ngọt ngào, tinh tế nhưng không kém phần sáng trọng. Chiếc vương miện danh giá lấp lánh trên tóc như tôn lên visual ngày càng chín muồi, mặn mà của nàng hậu sau hai năm nhiệm kỳ rực rỡ.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Quốc tế - Hoa hậu Việt Nam Huỳnh Thị Thanh Thủy diện chiếc váy dạ hội khoe trọn vòng một đầy quyến rũ.

"Nàng Hậu" bước trên thảm đỏ với phong thái "nữ thần". Cô hội ngộ Hà Trúc Linh và chúc mừng đương kim Hoa hậu Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ.

Đồng hành cùng cô là nhà thiết kế Lê Thanh Hòa và nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn. NTK Lê Thanh Hòa xuất hiện lịch lãm trong bộ suit lịch lãm, thể hiện rõ tư duy của một "ông hoàng váy cưới và đầm dạ hội". Anh là người sẽ khắt khe chấm điểm tư duy thời trang và kỹ năng trình diễn catwalk của các thí sinh.

Trong khi đó, nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn mang đến thảm đỏ vẻ phong trần, nghệ sĩ đặc trưng. Bằng lăng kính sắc sảo và kinh nghiệm bắt trọn những khoảnh khắc xuất thần của các "mỹ nhân" hàng đầu, sự hiện diện của anh như một lời cam kết về việc tìm kiếm một gương mặt sở hữu tỷ lệ vàng và thần thái tỏa sáng trước ống kính.

Sánh bước bên cạnh, Á hậu Châu Anh và Á hậu Vân Nhi cũng khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ. Á hậu 1 Châu Anh lựa chọn phong cách thanh lịch, sang trọng.

Vân Nhi lại đầy lôi cuốn với váy đuôi cá thước tha được. Sự đồng điệu và rạng rỡ của bộ ba tiền nhiệm không chỉ là lời chào kết nhiệm kỳ trọn vẹn, mà còn gửi gắm kỳ vọng lớn lao cho thế hệ kế cận sắp được gọi tên.

Sự góp mặt của Hoa hậu Việt Nam 2002 Mai Phương trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 biến thảm đỏ thành nơi hội tụ của các "mỹ nhân" hàng đầu. Cô mặc bộ váy dạ hội tông đỏ, đính đá cầu kỳ.

Vẫn giữ vững danh hiệu "thần tiên tỷ tỷ", Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh diện bộ cánh khoe trọn bờ vai đài các, quý phái. Đêm nay, cô sẽ cùng với các giám khảo còn lại sẽ tìm ra chủ nhân mới của chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

Sự kết hợp giữa nhan sắc rực rỡ của top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 và chuyên môn cao từ Ban giám khảo đã tạo nên một khởi đầu không thể hoàn hảo hơn cho đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Tất cả đã sẵn sàng cho thời khắc chuyển giao vương miện danh giá, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho nhan sắc Việt.

(Ảnh: Nhóm SPS Báo Tiền Phong)