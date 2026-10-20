Thẩm định thực tế 229 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng 'Sao vàng đất Việt' 2026

Toàn cảnh Hội nghị Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng "Sao vàng đất Việt" năm 2026. (Ảnh: Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cung cấp)

Phát động vào tháng 7 vừa qua, Giải thưởng "Sao vàng đất Việt" năm 2026 đã ghi nhận hàng nghìn hồ sơ đăng ký tham gia. Qua quá trình rà soát, sàng lọc và lựa chọn tại các tỉnh, thành phố, đơn vị, có 316 doanh nghiệp thuộc 31 tỉnh, thành phố trên cả nước được đề cử tham gia Giải thưởng.

Được biết, năm nay, trong danh sách doanh nghiệp ứng viên, nhiều doanh nghiệp đã từng đoạt Giải thưởng các năm trước. Bên cạnh đó, có thể kể đến các thương hiệu mạnh, doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán, thương hiệu lớn, có chỉ số kinh doanh tốt.

"Năm 2026, nền kinh tế có nhiều biến động, yêu cầu của thị trường ngày càng cao, doanh nghiệp không chỉ cần tăng trưởng về quy mô, mà còn phải mạnh hơn về năng lực, chủ động đổi mới và tạo ra giá trị bền vững. Vì vậy, việc lựa chọn và tôn vinh những thương hiệu thật sự uy tín và triển vọng phát triển lại càng có ý nghĩa quan trọng", Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh cho biết.

Trước những yêu cầu từ thực tế, Giải thưởng đã đổi mới để đồng hành sát hơn với doanh nghiệp Việt Nam như thay đổi quy trình bình chọn, nâng cao chất lượng thẩm định và đề cao tính minh bạch...

Tại Hội nghị Sơ tuyển, Hội đồng bình chọn xem xét, đánh giá các doanh nghiệp trên cơ sở hồ sơ đăng ký, dữ liệu tổng hợp của Văn phòng Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng như ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng. Với tinh thần làm việc công tâm, trách nhiệm, Hội đồng đã lựa chọn được 229 doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn để tiến hành khâu thẩm định thực tế và chung tuyển.

Các đại biểu cho ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cung cấp)

Thời gian tới đây, Ban tổ chức Giải thưởng sẽ triển khai các đoàn thẩm định thực tế tại các doanh nghiệp đã qua vòng Sơ tuyển. Trưởng đoàn thẩm định là các doanh nhân thành đạt, các chuyên gia kinh tế với sự hỗ trợ của các kiểm toán viên uy tín, chuyên gia tài chính kế toán và các cơ quan truyền thông.

Căn cứ vào kết quả thẩm định, Hội đồng bình chọn chung tuyển sẽ lựa chọn những doanh nghiệp tiêu biểu nhất để trao Giải thưởng "Sao vàng đất Việt" năm 2026 kèm theo các danh hiệu TOP10/ TOP100/ TOP200 Thương hiệu tiêu biểu Việt Nam.