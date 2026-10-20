Thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng Dự án Bến thủy nội địa khu vực Hòn Rớ

Ngày 20-10, UBND phường Nam Nha Trang tổ chức cuộc họp với các phòng, đơn vị liên quan để thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Bến thủy nội địa khu vực Hòn Rớ.

Tại cuộc họp, đại diện Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (đơn vị tư vấn) đã trình bày dự thảo đồ án quy hoạch tổng mặt bằng bến thủy nội địa khu vực Hòn Rớ. Theo đó, dự kiến kích thước bến của bến thủy nội địa khu vực Hòn Rớ bảo đảm 3 tàu lớn hoặc 4 tàu bé hơn cập cùng lúc. Nhà quản lý bến có tổng diện tích sử dụng 280m2 được xây trên sàn bê tông cốt thép của cầu cảng. Dự thảo cũng đề xuất về chức năng sử dụng đất, quy mô diện tích, chỉ tiêu sử dụng đất đối với từng hạng mục công trình; phương án quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan; khu vực xây dựng công trình ngầm…

Quang cảnh cuộc họp.

Sau khi nghe các thành viên dự họp góp ý và đơn vị tư vấn giải trình, lãnh đạo UBND phường đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định để triển khai các bước tiếp theo. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường phối hợp với Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa rà soát, xác định lại cao trình mặt bến, bảo đảm việc cập bến được an toàn, nhất là khi mưa bão; đồng thời nghiên cứu phương án đấu nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, lưu ý các yêu cầu chống sét, thoát nước, xử lý nước thải, an toàn giao thông đường thủy và an toàn công trình. Lãnh đạo UBND phường cũng lưu ý cần tối ưu việc bố trí các hạng mục bảo đảm khai thác hiệu quả quỹ đất, đáp ứng yêu cầu sử dụng đa năng, tạo không gian xanh, sạch, đẹp. Việc bố trí các hạng mục, cây xanh phải phù hợp với thực tế, bảo đảm không che khuất tầm nhìn của người lái xe...