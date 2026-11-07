Thẩm định mô hình dân vận gắn với phát triển kinh tế tại xã Lũng Cú

Đoàn công tác khảo sát thực tế các mô hình dân vận gắn với phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và du lịch cộng đồng.

Qua triển khai các giải pháp của đề tài, xã Lũng Cú đã vận động Nhân dân chuyển đổi 177,6 ha đất trồng ngô năng suất thấp sang trồng gừng sẻ tại 16/16 thôn, đạt 129,96% kế hoạch. Đến cuối tháng 10-2026, sản lượng gừng xuất bán đạt gần 200 tấn; 100% diện tích gừng được ký hợp đồng tiêu thụ với doanh nghiệp. Cùng với đó, xã chuyển đổi 9,5 ha đất lúa lai thương phẩm kém hiệu quả sang bảo tồn, phát triển giống lúa đặc sản Khẩu Mang; triển khai các mô hình trồng cây dược liệu, cây ăn quả và chăn nuôi phù hợp với điều kiện địa phương.

Công tác dân vận còn được gắn với phát triển du lịch cộng đồng và chuyển đổi số. Toàn xã hiện có 86 hộ kinh doanh du lịch cộng đồng; Fanpage “Lũng Cú Cực Bắc” thu hút gần 13.000 lượt theo dõi; 16 Tổ công nghệ số cộng đồng duy trì hoạt động tuyên truyền, quảng bá sản phẩm và kết nối thông tin đến người dân.

Đoàn công tác tặng quà cho các cháu trong chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng” Đồn Biên phòng Lũng Cú.

Thông qua thẩm định thực tế, đoàn công tác đánh giá hiệu quả các giải pháp dân vận trong thực tiễn, làm cơ sở tiếp tục hoàn thiện, nhân rộng những cách làm phù hợp, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trước khi làm việc, đoàn đã khảo sát thực tế các mô hình dân vận gắn với phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và du lịch cộng đồng.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà một hộ gia đình tại thôn Lô Lô Chải và trao quà cho các cháu trong chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng”.