Thẩm định hồ sơ khoa học hát Quan Lang người Tày Lạng Sơn

Các đại biểu dự họp

Hát Quan Lang (còn gọi là thơ lẩu, thơ đám cưới) là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống gắn liền với phong tục cưới của người Tày.

Thông qua hình thức hát đối đáp giữa đại diện nhà trai và nhà gái, di sản phản ánh phong tục, nghi lễ cưới xin, đồng thời gửi gắm lời chúc phúc, đạo lý làm người, tình nghĩa gia đình, dòng họ và những chuẩn mực ứng xử trong cộng đồng. Các bài hát được lưu truyền qua nhiều thế hệ, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Đại diện tổ công tác nghiên cứu lập hồ sơ trình bày tóm tắt các nội dung hồ sơ

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức xây dựng, hoàn thiện hồ sơ khoa học đề nghị ghi danh di sản vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể.

Trước đó, ngày 24/7/2025, Hội đồng thẩm định, tự đánh giá hồ sơ của sở đã họp, thống nhất thông qua hồ sơ và đề nghị bổ sung, điều chỉnh một số nội dung.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên hội đồng phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Ngày 14/10/2026, hát Quan Lang được đưa vào Danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1903/QĐ-UBND. Cuộc họp lần này tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo, thành viên hội đồng phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đã nghe báo cáo đề dẫn, tóm tắt nội dung hồ sơ và tập trung trao đổi, góp ý hoàn thiện hồ sơ. Trong đó, các ý kiến tập trung vào việc thống nhất tên gọi di sản; rà soát, chỉnh sửa một số hình ảnh, âm nhạc, lời bình trong bản ghi hình hát Quan Lang; bổ sung, cụ thể hóa danh mục và bản ghi âm; làm rõ hơn các biện pháp, giải pháp bảo vệ, bảo tồn di sản; bổ sung một số thành phần hồ sơ theo quy định; điều chỉnh phần dịch nghĩa sát với thực tế, phản ánh đúng nội dung và giá trị của di sản.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Chủ tịch hội đồng phát biểu kết luận cuộc họp

Trên cơ sở trao đổi, thảo luận, các thành viên hội đồng thống nhất hồ sơ đủ điều kiện để trình UBND tỉnh xem xét, trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Việc hoàn thiện hồ sơ là cơ sở quan trọng nhằm ghi nhận, tôn vinh giá trị của hát Quan Lang trong đời sống văn hóa của đồng bào Tày, góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh.