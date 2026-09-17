Thẩm định hồ sơ Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam tại EEMC

Chiều 15/9, Đoàn công tác của Báo Công Thương đã có buổi làm việc với Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) về mục đích, ý nghĩa của Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam năm 2026; rà soát hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng, đồng thời tìm hiểu những kết quả nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường của doanh nghiệp.

Thực hiện: Nguyễn Hòa - Trần Khoa