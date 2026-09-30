Thẩm định hồ sơ Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam tại doanh nghiệp phía Nam

Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Việt Nam năm 2026 là Giải thưởng uy tín cấp quốc gia, tổ chức, xét chọn, tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức có thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 3 lĩnh vực trụ cột của nền kinh tế là: Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ.

Sau 4 tháng phát động, Ban Tổ chức Giải thưởng đã tiếp nhận được hơn 400 hồ sơ tham gia. Vượt qua vòng sơ khảo, 150 doanh nghiệp trên cả nước đang bước vào giai đoạn thẩm định thực tế.

Với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng, vừa qua, đoàn thẩm định của Báo Công Thương đã đến làm việc với Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc; Công ty TNHH may thêu Giày An Phước.