Thẩm định hồ sơ Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ tại Công ty CP Khóa Việt - Tiệp

Thẩm định thực tế, lựa chọn doanh nghiệp tiêu biểu

Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Văn Minh - Tổng Biên tập Báo Công Thương, Bí thư Đảng uỷ Báo Công Thương, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Phó Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam năm 2026; bà Dương Thị Nga - Trưởng phòng Chuyên đề - Sự kiện, Báo Công Thương, thành viên Tổ Thư ký Giải thưởng; ông Nguyễn Văn Huyện - Phó Chánh Văn phòng, thành viên Tổ Thư ký Giải thưởng; bà Nguyễn Lan Anh - Kế toán trưởng Báo Công Thương, thành viên Tổ Thư ký Giải thưởng.

Đoàn công tác của Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam năm 2026 thẩm định hồ sơ tại Công ty CP Khoá Việt - Tiệp.

Về phía Công ty Cổ phần Khóa Việt - Tiệp có ông Lê Đức Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bí thư Đảng ủy Công ty; ông Nguyễn Viết Định - Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy và đại diện các phòng, ban của doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác tập trung rà soát, thẩm định hồ sơ doanh nghiệp đăng ký tham gia Giải thưởng, đồng thời trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Công ty Cổ phần Khóa Việt - Tiệp về quá trình phát triển, năng lực sản xuất, đầu tư công nghệ, quản trị doanh nghiệp và định hướng phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Minh - Tổng Biên tập Báo Công Thương, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Phó Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam năm 2026 đã giới thiệu về lịch sử và từng giai đoạn phát triển của Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam, đồng thời cho biết mục tiêu Giải thưởng hướng tới là lựa chọn, ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp tiêu biểu, có đóng góp tích cực cho sự phát triển của các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Ông Lê Đức Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Khoá Việt - Tiệp giới thiệu sản phẩm khoá Việt - Tiệp với Tổng Biên tập Báo Công Thương Nguyễn Văn Minh.

Theo ông Nguyễn Văn Minh, điểm đáng chú ý của Giải thưởng năm nay là sự nhấn mạnh rõ hơn yếu tố công nghiệp, sản xuất trong mối quan hệ với thương mại và dịch vụ. Tinh thần xuyên suốt là thương mại phải gắn với công nghiệp, thương mại phải gắn với sản xuất; qua đó ghi nhận đúng vai trò của những doanh nghiệp trực tiếp đầu tư sản xuất, đổi mới công nghệ và tạo ra sản phẩm cho thị trường.

Cùng với đó, công tác tổ chức, xét chọn được xác định phải thực hiện nghiêm túc, thực chất, không chạy theo số lượng. Các doanh nghiệp tham gia được xem xét trên cơ sở hồ sơ, tiêu chí và quá trình thẩm định thực tế, qua đó lựa chọn những đơn vị có uy tín, năng lực và kết quả hoạt động phù hợp với tinh thần của Giải thưởng.

Qua rà soát tại buổi làm việc, đoàn công tác đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ của Công ty Cổ phần Khóa Việt Tiệp, đồng thời đối chiếu các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất, tài chính, nghĩa vụ thuế, bảo hiểm và các tiêu chí của Giải thưởng. Theo thông tin tại cuộc họp, về cơ bản hồ sơ của doanh nghiệp đã đầy đủ và đáp ứng các tiêu chí phục vụ quá trình thẩm định.

Đoàn công tác thăm quan nhà máy sản xuất tại Công ty CP Khoá Việt - Tiệp.

Đổi mới công nghệ tạo động lực phát triển

Chia sẻ với đoàn công tác, ông Lê Đức Phương đã giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Khoá Việt - Tiệp với bề dày 52 năm. Công ty đã thực hiện cổ phần hóa từ năm 2006; hiện vốn nhà nước chiếm 39,9%, phần còn lại thuộc các cổ đông khác. Quy mô lao động hiện dao động khoảng 580 - 590 người.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, sự thay đổi về quy mô lao động trong những năm qua gắn với quá trình đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, máy móc thiết bị vào sản xuất và quản lý. Đây cũng là một trong những hướng đi quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm phụ thuộc vào lao động thủ công và thích ứng tốt hơn với yêu cầu của thị trường.

Cùng với đầu tư cho công nghệ, Khóa Việt Tiệp từng bước mở rộng thị trường. Từ phạm vi hoạt động chủ yếu ở miền Bắc, doanh nghiệp đã phát triển hệ thống thị trường tại miền Nam, miền Trung, miền Tây và Tây Nguyên. Quá trình mở rộng thị trường được thực hiện song song với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, củng cố thương hiệu và hoàn thiện hệ thống quản trị.

Lãnh đạo Công ty CP Khóa Việt - Tiệp cho rằng, động lực quan trọng đối với doanh nghiệp sản xuất vẫn là đầu tư công nghệ và phát triển sản phẩm mới. Theo đó, doanh nghiệp đang từng bước xây dựng hệ thống quản trị theo định hướng môi trường, xã hội và quản trị; áp dụng các công cụ đánh giá hiệu quả công việc, đổi mới cơ chế tiền lương, thưởng và đánh giá cán bộ, nhân viên theo hướng minh bạch, công bằng hơn.

Định hướng phát triển bền vững cũng được thể hiện qua việc thay đổi vật liệu và quy trình sản xuất. Đại diện doanh nghiệp cho biết, đã chuyển đổi một số loại bao bì, tăng sử các sản phẩm dễ tái chế, thân thiện với môi trường. Cùng với đó, thực hiện định mức sử dụng điện, nước sạch và các nguồn lực tại từng bộ phận nhằm giảm lãng phí, hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Sau phần làm việc, đoàn công tác tiếp tục khảo sát thực tế tại khu vực sản xuất, ghi nhận quy trình vận hành, máy móc thiết bị và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Việc thẩm định trực tiếp giúp Hội đồng xét tặng Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam năm 2026 có thêm căn cứ đánh giá toàn diện hơn giữa hồ sơ doanh nghiệp cung cấp và thực tế triển khai tại đơn vị.

Theo ông Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương: Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam năm 2026 được tổ chức theo hướng nghiêm túc, thực chất, lựa chọn những doanh nghiệp thực sự có uy tín và đóng góp nổi bật. Mục tiêu không chỉ là ghi nhận kết quả sản xuất, kinh doanh mà còn tạo động lực để doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, nâng cao giá trị thương hiệu, năng lực cạnh tranh và vị thế trên thị trường trong nước cũng như với các đối tác quốc tế.