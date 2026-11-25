Toàn cảnh buổi thẩm định hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2026.

Trong tổng số 47 hồ sơ đăng ký của 21 chủ thể, 46 hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng, gồm 22 hồ sơ đánh giá mới và 24 hồ sơ đánh giá lại. Hội đồng áp dụng bộ tiêu chí mới, chú trọng chất lượng sản phẩm, nguồn gốc nguyên liệu và an toàn thực phẩm.

Đại diện chủ thể giới thiệu sản phẩm với Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu.

Trong 22 sản phẩm đánh giá mới, 20 sản phẩm đủ điều kiện đề nghị công nhận hạng 3 sao, trong đó có 8 sản phẩm chè, 3 sản phẩm hà thủ ô và 2 sản phẩm mắc ca. Có 1 sản phẩm không đạt hạng 3 sao và 1 sản phẩm được chuyển sang đánh giá sau.

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP.

Đối với 24 sản phẩm đánh giá lại, Hội đồng thống nhất công nhận lại 8 sản phẩm hạng 4 sao và 14 sản phẩm hạng 3 sao. Hai sản phẩm gạo đặc sản séng cù Than Uyên và gạo lứt séng Cù cần bổ sung hồ sơ để trình Hội đồng đánh giá lại.

Ông Nguyễn Bá Nho - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Nguyễn Bá Nho - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng đề nghị cơ quan thường trực và Tổ tư vấn tổng hợp đầy đủ ý kiến của Hội đồng, hoàn thiện hồ sơ từng sản phẩm để trình cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận kết quả. UBND các xã, phường tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể duy trì chất lượng sản phẩm. Các chủ thể cần tiếp thu góp ý, hoàn thiện quy trình sản xuất, cải tiến bao bì, nhãn mác, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ.