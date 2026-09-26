Thẩm định dự thảo Thông tư quy định về thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp

Phát biểu tại buổi thẩm định, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phan Thị Hồng Hà cho biết, Thông tư được xây dựng để đảm bảo các quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành Tư pháp phù hợp với các văn bản mới ban hành và thực tiễn của Bộ, ngành hiện nay, tránh khoảng trống pháp lý trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp, là cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định.

Theo đó, dự thảo Thông tư bổ sung quy định về Hội đồng khen thưởng cấp cơ sở, mở rộng thêm Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Bộ Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc cơ quan, đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc Bộ; bỏ quy định về việc Thủ trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Bộ Tư pháp có thể quyết định việc thành lập hay không thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ở cơ sở do hiện nay các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ Bộ Tư pháp về cơ bản đã thực hiện đầy đủ số lượng biên chế, đủ điều kiện thực tế để thành lập Hội đồng.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phan Thị Hồng Hà phát biểu

Bổ sung thêm quy định mới được Luật số 06/2026/QH16 của Quốc hội (Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng) giao về công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; công nhận phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; việc công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, tập thể; hồ sơ, thủ tục xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; thủ tục điều chỉnh thông tin quyết định khen thưởng; thủ tục cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng; thủ tục huỷ bỏ quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong ngành Tư pháp

Tại buổi thẩm định, các thành viên Hội đồng thẩm định cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Thông tư, để hoàn thiện dự thảo, các thành viên cho rằng cần nghiên cứu, xem xét các nội dung về mối quan hệ giữa quy định chung về tiêu chuẩn và các trường hợp cụ thể theo từng vị trí, đối tượng; nghiên cứu bổ sung quy định về thời gian áp dụng thực tế tối thiểu, phù hợp với từng cấp độ, để có đủ cơ sở đánh giá tính ổn định, hiệu quả và khả năng nhân rộng của sáng kiến; rà soát quy định giao Bộ trưởng, Cục trưởng quy định về việc xét công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng sáng kiến trong hệ thống; thời hạn trả lời văn bản góp ý; bổ sung quy định về việc điều chỉnh thông tin của cá nhân khi có sai sót trong quyết định khen thưởng, bảo đảm có cơ sở thực hiện…

Phát biểu kết luận thẩm định, bà Đỗ Thị Thanh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nêu rõ thống nhất với nội dung giải trình, tiếp thu của đơn vị chủ trì soạn thảo.

Đối với các quy định mới về công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng sáng kiến, đề nghị làm rõ nhu cầu thực tiễn, những vấn đề phát sinh cần giải quyết và lý do lựa chọn phương án quy định trong dự thảo. Đồng thời, tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ nguồn kinh phí thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, trong đó có kinh phí tổ chức các hoạt động liên quan, kinh phí cấp đổi, cấp lại và hoàn thiện các nội dung khen thưởng, kinh phí phục vụ hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và các hoạt động khác có liên quan.

Về tiêu chuẩn đối với các hình thức khen thưởng, tiếp tục rà soát các trường hợp về điều kiện, tiêu chuẩn và cách áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân để bảo đảm quy định cụ thể, dễ hiểu và thuận lợi trong thực hiện.