Thẩm định doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Công nghiệp, Thươn g mại, Dịch vụ Việt Nam 2026

Vừa qua, đoàn công tác của Báo Công Thương triển khai công tác thẩm định hồ sơ tham gia Giải thưởng Công nghiệp, Thương mại, Dịch vụ Việt Nam 2026; đoàn đã có buổi làm việc tại Công ty Cổ phần Khóa Việt - Tiệp, Công ty TNHH Lotte Properties Hà Nội và Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác tập trung rà soát hồ sơ, làm rõ kết quả sản xuất, kinh doanh, đầu tư công nghệ, phát triển thị trường, thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước, người lao động và định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp.