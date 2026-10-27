Thẩm định điều chỉnh quy hoạch khoáng sản nhóm I đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố (Ảnh chụp màn hình)

Quy hoạch khoáng sản là cơ sở quản lý, cấp phép khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, quá trình triển khai Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2023 đã phát sinh một số bất cập.

Trong đó, việc khoanh định một số khu vực khoáng sản chưa sát thực tế, chồng lấn với quy hoạch sử dụng đất, lâm nghiệp, giao thông, khu dân cư và các công trình hạ tầng. Bên cạnh đó, những sai lệch về ranh giới, tọa độ, diện tích quy hoạch gây khó khăn cho công tác cấp phép hoạt động khoáng sản và triển khai các dự án đầu tư.

Trên cơ sở rà soát, dự thảo Quy hoạch khoáng sản nhóm I thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đề xuất điều chỉnh phạm vi, ranh giới các khu vực khoáng sản; tích hợp khoáng sản than từ Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia; cập nhật danh mục các dự án thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản. Việc điều chỉnh, tích hợp nội dung khoáng sản nhóm I từ Quy hoạch 866 và nội dung khoáng sản than từ Quy hoạch 893 nhằm tháo gỡ chồng chéo, phù hợp với quy định pháp luật, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu phát triển mới.

Các đại biểu dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với hồ sơ Quy hoạch khoáng sản nhóm I thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các ý kiến tập trung làm rõ tính pháp lý, sự đồng bộ và tính khả thi của phương án điều chỉnh, nhất là xử lý chồng lấn giữa khu vực khoáng sản với khu dân cư, đất rừng, công trình hạ tầng và các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đề nghị rà soát việc tích hợp phân ngành than, gắn khai thác với chế biến sâu, cập nhật địa giới hành chính và làm rõ trách nhiệm quản lý.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: Lạng Sơn cơ bản thống nhất với nội dung hồ sơ Quy hoạch khoáng sản nhóm I do Bộ Công Thương xây dựng, trình Hội đồng thẩm định. Tuy nhiên, qua rà soát, tỉnh nhận thấy khu vực mỏ bô-xít Tam Lung, xã Thụy Hùng, diện tích 31,7 ha có phần chồng lấn với quy hoạch đất ở, đất giao thông, đất công cộng và đất sản xuất nông nghiệp.

Từ thực tế trên, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Hội đồng thẩm định xem xét, chỉ đạo Bộ Công Thương rà soát, đưa mỏ bô-xít Tam Lung ra khỏi hồ sơ Quy hoạch khoáng sản nhóm I thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời cập nhật, hoàn thiện các phụ lục, bản vẽ và tài liệu liên quan, bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch khoáng sản với quy hoạch xây dựng, sử dụng đất và giao thông trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhấn mạnh tầm quan trọng của Quy hoạch khoáng sản nhóm I đối với việc quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí ghi nhận ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng thẩm định, các bộ, ngành và địa phương; đồng thời yêu cầu việc điều chỉnh quy hoạch phải bảo đảm bốn tiêu chí: đúng, trúng, khả thi và hiệu quả.

Đối với quy hoạch bô-xít, Phó Thủ tướng thống nhất phương án khoanh định theo diện phân bố thân quặng trên cơ sở kết quả điều tra, đánh giá, thăm dò, giảm diện tích quy hoạch so với trước đây nhưng giữ nguyên mục tiêu, quy mô tài nguyên, trữ lượng và số lượng cụm tổ hợp bô-xít. Đồng thời, yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát ranh giới, tọa độ, hiện trạng sử dụng đất và tình trạng pháp lý của các dự án; làm rõ các khu vực chồng lấn với khu dân cư, công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật và các dự án đầu tư để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý, tránh lãng phí nguồn lực.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu gắn khai thác khoáng sản với chế biến sâu, lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, công nghệ nhằm nâng cao giá trị tài nguyên. Giao Bộ Công Thương tiếp thu đầy đủ ý kiến của Hội đồng thẩm định, các bộ, ngành và địa phương; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để sớm triển khai thực hiện.