Thẩm định điều chỉnh Quy hoạch khoáng sản nhóm I

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Dự tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023.

Dự tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023. Nhiều địa phương đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy hoạch và tích hợp phương án bảo vệ khoáng sản vào quy hoạch tỉnh. Một số dự án khai thác, chế biến khoáng sản được nhà đầu tư quan tâm, triển khai thực hiện. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn bộc lộ bất cập về vị trí, tọa độ, diện tích các khu vực khoáng sản; tình trạng chồng lấn với các quy hoạch khác, khu dân cư và công trình hạ tầng gây khó khăn cho việc triển khai dự án, cấp phép khai thác.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch nhằm tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm phù hợp thực tiễn và đồng bộ với các quy hoạch liên quan.

Đại biểu tỉnh Thanh Hoá tham gia ý kiến tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Bộ Công Thương tiếp thu đầy đủ ý kiến, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm số liệu chính xác, thống nhất và làm rõ tiêu chí chế biến sâu. Việc khai thác phải gắn với chế biến, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường; tuyệt đối không hợp thức hóa vi phạm.

Các địa phương phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, quản lý chặt khoáng sản chưa khai thác và tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt.