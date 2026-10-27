Thẩm định điều chỉnh Quy hoạch khoáng sản nhóm I

Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí các thành viên Hội đồng, chuyên gia phản biện cùng lãnh đạo một số địa phương. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Sơn La, lãnh đạo các sở: Công thương, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường.

Lãnh đạo Bộ Công Thương Báo cáo kết quả tham gia ý kiến tại hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản tại Quyết định số 866/QĐ-TTg. Sau hơn 3 năm triển khai, hoạt động thăm dò, khai thác một số loại khoáng sản đạt kết quả tích cực. Riêng quặng bôxít tại khu vực Tây Nguyên, công tác thăm dò đã hoàn thành và vượt mục tiêu tại 12 mỏ, điểm mỏ, với tổng trữ lượng xác định khoảng 2,3 tỷ tấn quặng nguyên khai. Các hoạt động thăm dò, khai thác quặng titan, sắt, chì - kẽm, vàng, apatit và đồng - niken tiếp tục được triển khai.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện giữa các loại khoáng sản chưa đồng đều; nhiều dự án chế biến sâu chậm triển khai, chưa đạt mục tiêu quy hoạch.

Tham gia ý kiến vào hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, UBND tỉnh Sơn La thống nhất giữ nguyên mỏ đồng San Luông, thuộc địa bàn các xã Pắc Ngà và Bắc Yên; đề nghị bổ sung 3 điểm mỏ đồng, gồm: Chà Lào - Pi Toong (xã Mường La), Nà Lạy (xã Gia Phù), Suối On (xã Kim Bon) và điểm mỏ vàng Pắc Ma, thuộc địa bàn xã Bó Sinh (Sơn La) và xã Mường Luân (Điện Biên).

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Sơn La tham gia ý kiến tại hội nghị.

Tỉnh Sơn La đề nghị Bộ Công Thương rà soát, điều chỉnh tọa độ, ranh giới các điểm mỏ, tránh chồng lấn với khu dân cư và tuyến đường tỉnh 130; đồng thời kiến nghị đưa 10,73 ha diện tích chồng lấn ra khỏi ranh giới quy hoạch khoáng sản niken Tạ Khoa - Hồng Ngài, bảo đảm đồng bộ với Dự án Nhà máy điện gió Hồng Ngài - Bắc Yên, công suất 108 MW, theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh việc điều chỉnh Quy hoạch khoáng sản nhóm I có ý nghĩa quan trọng trong tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế. Đồng chí yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định và các chuyên gia; rà soát chính xác tọa độ, diện tích, trữ lượng, công suất các dự án; cập nhật địa giới hành chính, giải quyết tình trạng chồng lấn giữa các quy hoạch. Việc điều chỉnh phải gắn khai thác khoáng sản với chế biến sâu, bảo vệ môi trường, tuân thủ quy định pháp luật, không hợp thức hóa các sai phạm đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận; sớm hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.