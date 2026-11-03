Thẩm định đề tài khoa học về nghiên cứu đánh giá trình độ và năng lực công nghệ của doanh nghiệp

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thanh Phong phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thanh Cảnh

Đề tài do Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo (Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ) chủ trì thực hiện.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá trình độ và năng lực công nghệ của các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực trên địa bàn thành phố Đồng Nai; xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ công nghệ đối với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm ưu tiên của thành phố. Từ đó, đề xuất lộ trình đổi mới công nghệ đến năm 2035 và các giải pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Đại diện Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo (Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ) - đơn vị chủ trì thực hiện đề tài chia sẻ tại cuộc họp. Ảnh: Thanh Cảnh

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đánh giá việc nghiên cứu, đánh giá trình độ, năng lực công nghệ của doanh nghiệp và xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, các thành viên hội đồng yêu cầu đơn vị chủ trì thực hiện đề tài cần nghiên cứu kỹ tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp để điều tra, khảo sát và đánh giá công nghệ; nghiên cứu, đánh giá các định hướng phát triển công nghiệp của thành phố Đồng Nai, nhất là các ngành thuộc nhóm ngành phát triển chủ lực của thành phố. Sau đó, các thành viên hội đồng thống nhất đặt hàng và cho phép triển khai các công đoạn tiếp theo của đề tài.