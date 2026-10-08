Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên

Phối cảnh cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La.

Theo Quyết định số 1948/QĐ-TTg, Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng. Hai Phó Chủ tịch là Thứ trưởng Bộ Tài chính và Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Thành viên gồm lãnh đạo các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Sơn La.

Theo đề xuất của UBND tỉnh Sơn La, tuyến cao tốc dài khoảng 182 km, đi qua 17 xã, phường. Điểm đầu giao Quốc lộ 43 tại phường Vân Sơn, kết nối cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; điểm cuối tại ranh giới Sơn La - Điện Biên, kết nối với tuyến đường hướng tới Cửa khẩu Tây Trang.

Tuyến được đề xuất đầu tư quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 22 m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 59.588 tỷ đồng, sử dụng ngân sách trung ương và địa phương trong giai đoạn 2026 - 2030.

Sơn La kiến nghị bắt đầu chuẩn bị đầu tư từ năm 2026, phấn đấu hoàn thành, đưa công trình vào khai thác năm 2030. Địa phương cũng đề xuất một số cơ chế đặc thù về thẩm định vốn, chỉ định thầu và khai thác vật liệu xây dựng nhằm rút ngắn tiến độ.

Theo quyết định, Hội đồng thẩm định có trách nhiệm đánh giá sự cần thiết đầu tư, quy mô, tổng mức đầu tư, khả năng cân đối vốn và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. Việc xác định cơ quan chủ quản, cơ sở pháp lý và tính khả thi của phương án đầu tư cũng phải được rà soát kỹ.

Chính phủ yêu cầu quá trình thẩm định tuyệt đối không để xảy ra sai phạm, tiêu cực. Báo cáo thẩm định phải kết luận rõ hồ sơ dự án đủ hay chưa đủ điều kiện để Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên

Đoạn qua tỉnh Sơn La (CT.03)

182 km

Chiều dài dự kiến

59.588 tỷ đồng

Tổng vốn sơ bộ

4 làn xe

Quy mô thiết kế

2030

Mục tiêu hoàn thành

Nguồn: Quyết định 1948/QĐ-TTg và đề xuất của UBND tỉnh Sơn La. Số liệu đang ở giai đoạn đề xuất.