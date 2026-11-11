Thẩm định 37 hiện vật bổ sung cho Bảo tàng Đà Nẵng

Các hiện vật thuộc nhóm đèn cổ thời Pháp được thẩm định sáng 11/11. Ảnh: KHÁNH LINH

Tham gia hội đồng có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Trung tâm Quản lý di sản và Bảo tàng Đà Nẵng cùng các nhà nghiên cứu, chuyên gia trong lĩnh vực di sản, mỹ thuật.

Theo danh mục đề xuất, 37 hiện vật và nhóm hiện vật được chia thành nhiều nhóm, gồm: đồ sứ thời Nguyễn; hiện vật văn hóa người Việt xứ Quảng; đèn cổ thời Pháp thuộc và hiện vật dân tộc học của các cộng đồng Cơ Tu, Co, Xơ Đăng, Giẻ Triêng.

Đáng chú ý, nhóm đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn có nhiều hiện vật mang giá trị lịch sử, mỹ thuật, tiêu biểu như: đĩa sứ ký kiểu thời vua Minh Mạng, tô sứ trang trí hình long phụng, tô vẽ cảnh núi Hải Vân kèm bài thơ chữ Hán “Ải lĩnh xuân vân”, bộ đồ dùng uống trà và thố sứ trang trí tích cá chép vượt vũ môn. Các hiện vật có niên đại chủ yếu từ thế kỷ XIX, phản ánh nghệ thuật chế tác, trang trí đồ sứ dưới triều Nguyễn.

Nhóm hiện vật văn hóa người Việt xứ Quảng có hộp đựng sắc phong bằng gỗ mít sơn son thếp vàng, khay khảm xà cừ với các đề tài “Ngư Tiều Canh Mục”, “Bát tiên quá hải” và tráp trầu trang trí tứ linh. Đây là những vật dụng gắn với đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng và thẩm mỹ của người Việt xưa.

Ngoài ra, còn nhóm đèn cổ thời Pháp thuộc gồm nhiều loại đèn dầu, đồng hồ có niên đại từ thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, thể hiện sự giao thoa về phong cách mỹ thuật và kỹ thuật chế tác trong một giai đoạn lịch sử.

Đặc biệt, nhóm hiện vật dân tộc học góp phần lưu giữ những dấu ấn văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía tây thành phố như tượng giữ làng, dây trang sức Cơ Tu, khố dệt từ hạt cây; các vật dụng phục vụ nghi lễ, sinh hoạt và nghề dệt truyền thống của người Xơ Đăng, Giẻ Triêng...

Chuyên gia góp ý tại buổi thẩm định. Ảnh: KHÁNH LINH

Dự kiến, tổng kinh phí để mua 37 hiện vật và nhóm hiện vật hơn 4,1 tỷ đồng. Các hiện vật do nhiều nhà sưu tập trong và ngoài thành phố đề xuất cung cấp.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, việc thẩm định sẽ giúp xác định chính xác niên đại, giá trị từng hiện vật, tạo cơ sở xét chọn hiện vật chính xác trước khi mua nhằm bổ sung tư liệu, hiện vật phục vụ công tác trưng bày, nghiên cứu và giáo dục di sản tại Bảo tàng Đà Nẵng; góp phần làm phong phú bộ sưu tập, phản ánh đa dạng lịch sử, văn hóa và đời sống cộng đồng trên địa bàn thành phố.