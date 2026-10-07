Thăm, chúc Tết Katê đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn

Ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, chúc Tết Katê năm 2026 đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn.

Tại buổi thăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ gửi lời chúc mừng năm mới vui tươi, đầm ấm, đoàn kết đến Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh, các vị chức sắc, sư cả, Ban điều hành các thôn và toàn thể đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng địa phương. Nhiều con em đồng bào Chăm nỗ lực học tập, học đại học, sau đại học và trở về địa phương đóng góp xây dựng quê hương. Công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa Chăm ngày càng được quan tâm.

Các vị chức sắc tôn giáo, sư cả và người có uy tín trong cộng đồng đã phát huy vai trò nòng cốt, vận động đồng bào thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng hành cùng chính quyền xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, giữ gìn an ninh, trật tự, ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn công tác mong muốn, các vị chức sắc, sư cả và đồng bào Chăm tiếp tục phát huy vai trò, ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng; tăng cường đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Các địa phương, đơn vị tiếp tục quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn.

Đoàn công tác tặng quà cho các vị chức sắc nhân chuyến thăm chúc Tết Katê năm 2026.

Theo Chủ tịch Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh Thường Xuân Hữu, Tết Katê là Tết cổ truyền của người Chăm theo đạo Bàlamôn, diễn ra vào ngày 1/7 Chăm lịch. Đây là dịp để đồng bào tưởng nhớ tổ tiên, các anh hùng có công với dân tộc, đồng thời cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Katê là một trong những lễ hội quan trọng của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn, thể hiện truyền thống đoàn tụ, tưởng nhớ và tri ân. Dịp lễ cũng góp phần duy trì các nghi lễ truyền thống, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng Chăm đến người dân và du khách. Công tác chuẩn bị Tết Katê năm 2026 tại các thôn, làng Chăm Bàlamôn được thực hiện chu đáo.

Lâm Đồng hiện có gần 43.000 người Chăm, trong đó khoảng 25.000 người theo đạo Bàlamôn, sinh sống tại các xã Liên Hương, Tuy Phong, Hồng Thái, Bắc Bình, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc và Tân Thành. Đồng bào chủ yếu làm nông nghiệp, một bộ phận buôn bán nhỏ.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với vị chức sắc, sư cả nhân chuyến thăm chúc Tết Katê năm 2026.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn từng bước nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lễ nghi, luật tục; một số hủ tục, mê tín dị đoan dần được loại bỏ. Các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo từng bước được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của đời sống xã hội.

Từ năm 2005 đến nay, vào tháng 7 Chăm lịch, Tết Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn được tỉnh phục dựng, tổ chức tại tháp Pô Sah Inư với các nghi lễ truyền thống và phần hội mang đậm bản sắc văn hóa Chăm. Năm 2022, Lễ hội Katê được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Năm nay, Lễ hội Katê sẽ diễn ra trong 4 ngày (9 - 12/10) và tổ chức tại 2 điểm: Di tích tháp Pô Sah Inư, phường Phú Thủy và Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm, xã Bắc Bình. Ngoài các nghi lễ truyền thống, lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa dân gian Chăm như, Hội thi thổi kèn Saranai, trang trí lễ vật trên Thônla và Cổ bồng dâng tế nữ thần Pô Sah Inư, chương trình nghệ thuật dân gian…