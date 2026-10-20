THĂM, CHÚC MỪNG HỘI LHPN VIỆT NAM TỈNH AN GIANG: Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh An Giang nhân kỷ niệm ngày 20/10.

Tại buổi thăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cấp Hội LHPN và hội viên, phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh phụ nữ có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, cải thiện đời sống gia đình và đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các cấp hội tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, phát huy năng lực, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, cần quan tâm các hoạt động hỗ trợ phụ nữ giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống.

Đồng chí Hồ Văn Mừng khẳng định UBND tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để các cấp hội hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò của phụ nữ trong đời sống kinh tế - xã hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng thắp hương tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Thị Định.