Thăm, chúc mừng Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

Đón tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh.

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (bên trái) tặng hoa chúc mừng Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh

Tại buổi thăm, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác dân vận của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp trong đổi mới phương thức vận động quần chúng, triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí mong muốn, sau khi tiếp nhận toàn bộ nhiệm vụ công tác dân vận của Tỉnh ủy, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thay mặt Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của cấp ủy và Nhân dân.